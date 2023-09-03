Ozanköy Pekmez Festivali devam ediyor

2 Eylül Cumartesi gecesi, saat 19:00 itibarı ile başlayan festival, yüzlerce kişinin ziyareti ile adeta bir şölen havasına büründü. Cadde boyunca kurulan stantlar ve birbirinden özel e tkinlikler ile 15. Ozanköy Pekmez Festivali büyük beğeni topluyor.

2 Eylül Cumartesi gecesi, saat 19:00 itibarı ile başlayan festival, yüzlerce kişinin ziyareti ile adeta bir şölen havasına büründü. Cadde boyunca kurulan stantlar ve birbirinden özel e tkinlikler ile 15. Ozanköy Pekmez Festivali büyük beğeni topluyor.

2 Eylül Cumartesi gecesi, saat 19:00 itibarı ile başlayan festival, yüzlerce kişinin ziyareti ile adeta bir şölen havasına büründü. Cadde boyunca kurulan stantlar ve birbirinden özel e tkinlikler ile 15. Ozanköy Pekmez Festivali büyük beğeni topluyor.

2 Eylül Cumartesi gecesi, saat 19:00 itibarı ile başlayan festival, yüzlerce kişinin ziyareti ile adeta bir şölen havasına büründü. Cadde boyunca kurulan stantlar ve birbirinden özel e tkinlikler ile 15. Ozanköy Pekmez Festivali büyük beğeni topluyor.

2 Eylül Cumartesi gecesi, saat 19:00 itibarı ile başlayan festival, yüzlerce kişinin ziyareti ile adeta bir şölen havasına büründü. Cadde boyunca kurulan stantlar ve birbirinden özel e tkinlikler ile 15. Ozanköy Pekmez Festivali büyük beğeni topluyor.

BİRBİRİNDEN ÖZEL ETKİNLİKLER...

Etkinliğin ikinci günü, saat 19:00'da 'Şair Osman Türkay'ın hayatı ve şiirleri' başlıklı şiir dinletisi ile start verdi. Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Şair Ayşe Tural ve Osman Türkay Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Leman Özdoğanoğlu birer sunum gerçekleştirdi. Şiir dinletisinin ardından ise Orak Kültür ve Sanat Eğitim Merkezi'nin halk dansları gösterisi izleyici ile buluştu. Halk Dansları gösterisinin tamalanması ile ziyaretçiler sanatçı Serdar Kavaz'ın şarkıları ile geceye devam etti. Konserin ardından ise Girne Belediyesi Parklar ve Bahçeler Amiri Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Atak'ın 'Harnup Ağacı'nın Tarihçesi ve Ã œlkemizdeki Önemi' başlıklı sunumu gerçekleşti. Etkinliğin devamında; Behiye Berktuğ ve Selçuk Sır'ın tango gösterisi hayat bulurken, etkinlik Mert Yılmaz Konseri ile son buldu.

FİNAL GECESİ PAZAR GÜNÜ