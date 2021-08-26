Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2021 Yaz Dönemi Kapanış Töreni, YDÜ AKKM’de Gerçekleştirildi

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin düzenlediği 6-17 yaş arası çocukları kapsayan 8 hafta süren 2021 Yaz Dönemi Programı sona erdi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2021 Yaz Dönemi Kapanış Töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

COVID-19 salgını nedeniyle uzun süredir okullarından ve arkadaşlarından uzak olan öğrenciler, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin pandemi önelmlerini titizlikle uyguladığı yaz programında biraraya gelerek bilim,teknoloji,mühendislik ,sanat ve matematik alanlarında eğlenceli ve farklı aktiviteler yaparak yeni eğitim dönemi için hazırlanmış oldu. Yaz programı kapsamında sanat, spor ve müzik etkinlikleri de gerçekleştiren öğrenciler, Gazimağusa sahilinde yer alan Mimoza Beach otelinde denizin tadını çıkarırken yelken eğitimi de aldı.

300 kredi toplayan öğrencilere altın sertifika ve Özay Günsel Çocuk Doktor unvanı verildi

Törende, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi programlarına eksiksiz katılarak 300 kredi toplayan ve altın sertifika alan Gülsüm Ateş, Baran İlhan Dinçkuyucu ve Boran Niyazi Dinçkuyucu ayrıca Özay Günsel Çocuk Doktor unvanı almaya da hak kazandılar.

Pandemi nedeniyle gerekli önlemler alınarak yapılan törenin açılış konuşmasını Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Filiz Meriçli:“Yaz dönemi eğitim programı ile öğrencilerimizi yeni başlayacak olan eğitim dönemine zihinsel ve bedensel olarak hazır hale getirdik.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi yaz dönemi eğitim programının oldukça verimli geçtiğini söyleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Öğrencilerimiz yaz dönemi eğitim programımız kapsamında bir yandan eğlenerek öğrenmek ve sosyalleşme imkanı bulurken diğer yandan, sanat, spor, müzik, dans ve yelken etkinlikleri ile de yeteneklerini keşfetme imkanı yakaladılar” ifadesini kullandı. Yaz dönemi eğitim programında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğrencilerinin de stajyer öğretmenlik deneyimi elde ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Meriçli, “Eğitim programı boyunca büyük bir özveri ile çalışan tüm öğretmenlerimize, stajyer ve asistan öğretmenlerimize ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ekibine teşekkürler ediyorum” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Yaz dönemi eğitim programı ile öğrencilerimizi yeni başlayacak olan eğitim dönemine zihinsel ve bedensel olarak hazır hale getirdik. Oluşturduğumuz bu program ile öğrenciler bilimden, sanata, müzikten dansa, ve su sporlarına kadar pek çok etkinlikle kaliteli ve keyifli zaman geçirirken bir çok alanda da bilgiler edindiler. Kendi evlerini,kendi robotlarını,kendi tişörtlerini tasarledılar, el kremleri hazırladılar, Kıbrıs'ın bitkilerini ve büyükannelerin ev ilaçlarını öğrendiler. Çocuklarımız geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkmakta bizim görevimizdir” dedi.