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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Velilere Yönelik “Ergenlik Dönemi” Semineri Düzenlendi…

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Velilere Yönelik “Ergenlik Dönemi” Semineri Düzenlendi…
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Velilere Yönelik “Ergenlik Dönemi” Semineri Düzenlendi…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi tarafından Çocuk ve Ergen Psikoloğu Uzm. Çağla Akarsel’in katılımıyla velilere yönelik “Ergenlik Dönemi” hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.  

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi yöneticileri, öğretmenleri ve çok sayıda velinin katıldığı seminerde Uzm. Psk. Çağla Akarsel, çocukların gelişim dönemleri hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 No’lu Salonda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli yaptı. Katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Meriçli, Ailelerin ergenlik döneminde çocukları ile nasıl iletişim kuracakları, onları nasıl anlayabileceklerini ve ortaya çıkan sorunlarla nasıl baş edebileceklerini, ergenlik döneminde çocukların yaşadığı duygu ve sıkıntıları anlamalarına yardımcı olmak amacıyla semineri düzenlediklerini söyledi.

Ergenlik Dönemi Tüm Boyutları ile Ele Alındı…

Ergenlik dönemi kapsamında ergenlerin bedensel, duygusal, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimine değinen Uzm. Psk. Çağla Akarsel, ergenlerin dönem içerisinde kimlik arayışlarına, ebeveyn tutumlarının farklılıklarına ve ergenlik dönemindeki etkilerine, bu dönemdeki ergenlerin benlik algısına, ergenlere sınır koyma konusundaki hususlara değindi.

Velilerden gelen soruları da cevaplayarak süreçle ilgili merak edilenlere açıklık getiren Uzm. Psk Akarsel, bireysel danışmanlık hizmeti talep eden veliler için de görüşmeler yaptı.

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