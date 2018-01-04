Özersay: "​​​Kimini mahalleye, kimini mahkemeye”

HP'nin "Büyük Buluşma" adlı etkinliğine çok sayıda kişi katıldı

Özersay: “Bunlar Değil Devleti Sevmek, Devleti Çalıyorlar”

Halkın Partisi’nin Lefkoşa Atatürk spor salonunda düzenlediği etkinlikte parti üye ve destekçileri salona sığmadı. Çok yoğun bir kalabalık ve coşku dolu bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma yapan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “devlete sahip çıkıyorum diyenler devleti çalıyorsa, KKTC’yi dilinden düşürmeyip sonra da ceplerini doldurmak için devletin kurumlarını ayaklar altına alıyorlarsa, bunu bize kimse vatansever bir duruş olarak yutturmaya çalışmasın. Devleti çalarak vatansever olunmaz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, şahsi menfaatini değil toplum yararını öne koyan bu siyasi mücadele, yani Halkın Partisi’ne gönül verenlerin ortaya koyduğu çaba gerçek bir yurtseverliktir” dedi.

“Büyük buluşma” adı altında yapılan etkinlikte ilk önce pati Gene Sekreteri Tolga Atakan bir konuşma yaptı. Halkın Partisi’nin 50 milletvekili adayı tanıtıldı ve ertesinde de HP lideri Özersay bir konuşma yaptı. Konuşması sürekli alkışlarla kesilen Özersay’ın konuşması işitme engelli bireylerin de takibini mümkün kılacak şekilde aktarıldı.

“Kendinize Güvenin, Cesaretle Değişimi Seçin”

Özersay konuşmasında “Kendinize güvenin, özgüveninizle ülkemizin yararına olanı seçin. Cesaretinizi toplayın, kimseden korkmayın. Bir devir kapanıyor. Bugün hükümette olanlar bir daha hükümet yüzünü zor görürler. O paravanın arkasına geçtiğinizde, oy pusulasını elinize aldığınızda vicdanınızla başbaşasınız. Bu, sizin seçiminizdir, Halkın seçimidir. Size kimse karışamaz. Kimi desteklerseniz en güçlü parti odur, bu sandıktan kim güçlü çıksın istiyorsanız onu destekleyiniz, başkalarının ne dediğine sakın kulak asmayınız” ifadelerini kullandı. Özersay “Halkın Partisi’ne güvenin, kefili benim” de dedi.

“Sessiz Çoğunluk 7 Ocak’tan Önce Konuşmaya, Haykırmaya Başladı”

Konuşmasının başında Özersay “daha önce söylediğim bir sözü geri almak istiyorum. Geçmişte sessiz çoğunluk 7 Ocak’ta konuşacak demiştim, ama yanılmışım. Sessiz çoğunluk bugünden konuşmaya hatta haykırmaya başladı. ‘Halkın Partisi iktidara yürüyor’ diye haykırıyor, bu statüko yıkılacak ve yerine yeni ve adil bir düzen kurulacak diye haykırıyor” ifadelerini kullandı. Kudret Özersay “biz bunların parti devleti gitsin de yerine bizim partinin devleti gelsin demiyoruz. Bugünkü yapı gitsin de bu kez Halkın Partisi’nin devleti gelsin demiyoruz. Halk, devleti aile şirketine çvirenlerden usandı ve de sıkıldı. Halk, devleti parti devletine çevirenlerden de usandı ve de sıkıldı. Biz Halkın Partisi olarak çok yalın, çok sade bir ey söylüyoruz: Parti devleti değil, hukuk devlei yaratacağız”.

Tolga Atakan: “Halkın Partisi Gümbür Gümbür Geliyor”

Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Lefkoşa milletvekili adayı Tolga Atakan etkinlikte yaptığı konuşmada 7 Ocak seçimlerinin bir referandum niteliğinde olduğunu, etkinliğe katılanlara bakıldığında aslında Halkın Partisi’nin gümbür gümbür iktidara yürüdüğünün görüldüğünü söyledi. Halkın Partisi’nin hükümet açısından alternatif değil, sistemi değiştirmek açısından alternatif olduğuna da dikkat çeken Atakan Halka ve Halkın vereceği karara güvendiklerini vurguladı.

“Kimini Mahalleye, Kimini Mahkemeye”

Özersay konuşması sırasında bir süre önce sıklıkla kullandığı sloganlardan birisiini yeniden anımsatarak etkinliğe katılanlara sorular sordu. Özersay “ülkede tuz koktu, tuz bile koktu. Trafik cezalarını sildiren yöneticilerden, ahbaplarına bir gecede vatandaşlık verenlerine, bankadaki servetini izah edemeyenlerden evlatlarının mezuniyet töreni masraflarını devlete ödetenlere, SİT alanlarını şahıslara vermeye kalkanlardan, babalarına üniversite açma izni verenlerden evlatlarına devlet arazisi verenlere ve kamu bankalarından yandaşlara ve partililere batık kredi verdirtenlere! Madem ki tuz bile koktu, yapacak tek bir şey var: Siyasette bugün aktif olarak yer alanların bir bölümünü mahalleye, bir bölümünü de mahkemeye yollamak lazım. Halkın Partisi’nin başka bazı şeyler yanında size verdiği sözlerden birisi budur.