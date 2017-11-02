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Özgürgün'den Akıncı'ya sert sözler

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Özgürgün'den Akıncı'ya sert sözler
Başbakan Özgürgün, programda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın mevcut hükümete, iktidarda oldukları süre boyunca sürekli muhalif olduğunu söyledi.

Hükümetin göreve geldiği ilk günden beri bunu hissettiklerini söyleyen Özgürgün, Döner Sermaye Yasası'nı örnek vererek, “Sayın Akıncı, Döner Sermaye Yasası gibi sağlık alanında çok önemli bir adım olan yasayı hiçbir gerekçe göstermeyerek anayasa mahkemesine gönderdi ve bunu iki buçuk ay gibi bir süre boyunca bekletti. Bu durum, Cumhurbaşkanı’nın bu tavrına bir örnektir” şeklinde ifade etti.

Özgürgün, “Sayın Cumhurbaşkanı, hükümetin göreve geldiği günden beri bizi zora sokmanın yollarını aradı. Bundan tabi ki ciddi bir rahatsızlık duyduk. Halktan güven oyu almamız bu açıdan da çok önemlidir. Çünkü Sayın Akıncı söylemlerinde hep ‘işgalci hükümet, azınlık hükümeti’ gibi ifadeler kullandı. Şimdi yapılacak olan seçimle halkın tercihini tekrar görmüş olacağız” dedi. 

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