Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi

Sanatçı Özkan Uğur için, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından Taksim Camii’nde cenaze namazı kılındı. Özkan Uğur'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü

Sanatçı Özkan Uğur için, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından Taksim Camii’nde cenaze namazı kılındı. Özkan Uğur'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü. MFÖ grubu üyelerinden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede Cumartesi günü hayatını kaybetmişti.

Kanseri yenen ancak hastalığın yeniden nüksetmesiyle hayata gözlerini yuman usta isim için Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenledi.

Törenin ardından Özkan Uğur, Taksim Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede Uğur’un ailesini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile sanatçı dostları, siyaset dünyasından isimler ve sevenleri yalnız bırakmadı. Kılınan namazın ardından, usta ismin Türk bayrağına sarılı tabutu alkışlar eşliğinde cenaze aracına taşındı. Uğur’un cenazesi toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı’na götürüldü.