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Öztoprak kardeşler, Kıbrıs Milli Takımına seçildiler

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Basketbol kariyerlerini Güney Kıbrıs’ın en önemli takımlarından Keravnos’ta sürdüren Öztoprak kardeşler, Kıbrıs Milli Takımına seçildiler.​​​​​​​
Öztoprak kardeşler, Kıbrıs Milli Takımına seçildiler

Basketbol kariyerlerini Güney Kıbrıs’ın en önemli takımlarından Keravnos’ta sürdüren Öztoprak kardeşler, Kıbrıs Milli Takımına seçildiler.
Daha önce Kıbrıs Milli Takımı aday kadrosuna seçilen 2007 doğumlu Kaan ve Demir Öztoprak kardeşler, 14 kişilik esas kadroya alındılar. Kaan ve Demir Öztoprak kardeşler, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 11 – 20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa U16 Basketbol Şampiyonasında, Kıbrıs Milli Takımı forması giyecekler. A Grubunda, Estonya, Belçika, Gürcistan, Macaristan ve Avusturya ile aynı grupta mücadele edecek olan Kıbrıs, Kaan ve Demir’in de yer alacağı ilk antrenmanını 4 Temmuz’da gerçekleştirecek

İşte kadro;

kadro.jpg

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