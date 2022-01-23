Özyiğit Oyunu Kullandı

Özyiğit: Halkımız herkesi dinledi. Şimdi onlar konuşacak, söz halkta

23 Ocak Genel Seçimleri için 9 Eylül İlkokulu’ndaki 199 numaralı sandıkta oyunu kullanan Genel Başkan Özyiğit, çıkışta basına kısa bir açıklama yaparak, pandemi koşulları elverdiğince bir seçim kampanyası yürüttüklerini, kendilerinin de, diğer partiler ve adayların da projelerini ve bu badireden çıkış yollarını halka aktardığını belirtti.

Özyiğit, “Halkımız herkesi dinledi. Artık şimdi onlar konuşacak, söz halkta. Bizim beklentimiz halkımızın hep beraber sandığa gidip, halkımızın özgür iradesini en doğru şekilde sandığa yansıtmalarıdır, ülkemiz geleceğimiz ve çocuklarımız için. Şimdi eşitlik, adalet zamanı, toplumumuzun geleceğini şekillendirme zamanı. Tüm aday ve partilere başarılar dilerim. Yarından itibaren yepyeni bir gün ve aydınlık yarınlar dilerim” dedi.