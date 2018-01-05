  • BIST 116.531
  • Altın 158,760
  • Dolar 3,7467
  • Euro 4,5073
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Özyiğit: "TDP'nin seçimlerden güçlü çıkacağı açık ve nettir"

»
Özyiğit: "TDP'nin seçimlerden güçlü çıkacağı açık ve nettir"
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında Atatürk Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Ekonomi Bakanlığı, Arabahmet İlkokulu, Gülen Yüzler Anaokulu, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu ve Atatürk Öğretmen Akademisi'ni  ziyaret etti. Öğretmenler, çalışanlar ve yurttaşlar ile bir araya gelinen ziyaretlerde, TDP'nin Katılım Vizyonuna ilişkin bilgiler verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı. 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ziyaretlerde yaptığı konuşmada TDP'nin Katılım Vizyonu Kitabında yer alan ve ülkenin yapısal sorunlara çare olacak plan ve projelerle ilgili bilgiler vererek, değerlendirmelerde bulundu, sorulara yanıtlar verdi. 

Bu yola çıkarken, Kıbrıs Türk Halkından' tertemiz bir geçmişiniz var, doğru yoldasınız, bunu güçlü bir kadro ile pekiştirirseniz önünüzde kimse duramaz' mesajını aldıklarını, bu doğrultuda, geçmişi temiz, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün simgesi 50 kişilik çok güçlü bir kadro oluşturduklarını belirten Özyiğit, "Güçlü bir kadro ve ülkemizin tüm kesimlerinin siyaset üretmeye etkin ve demokratik katılımını öngörerek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan odaklı, demokratik, adaletli ve ilerici manifestomuzu olan TDP Katılım Vizyonu’nu hazırlayıp yurttaşlarımıza ilettik. Halkımız ilk günden itibaren kadromuza ve Katılım Vizyonumuza sahip çıkarak güçlü bir destek vermiştir ve bu destek her gün çoğalmaktadır" dedi.

tdp-secim-calismalari---(3)-001.jpg

tdp-secim-calismalari---(10)-001.jpg

Ülkeyi karış karış gezdiklerini, yurttaşlarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Özyiğit, "Ne mutlu bizlere ki, güçlü, temiz ve özgür bir gelecek için çıktığımız bu yolda, yurttaşlarımıza yaptığımız sen de gel katıl çağrısı ciddi karşılık bulmuş, kitlesel katılımların yanı sıra çok güçlü de destek mesajları gelmeye devam etmektedir. TDP'nin 7 Ocak seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacağı artık açık ve net ortadadır" dedi. 

tdp-secim-calismalari---(1)-001.jpg

tdp-secim-calismalari---(2)-001.jpg

Özellikle son günlerde karma oy kullanacak olan yurttaşların TDP'ye mühür vurmayı tercih ettikleri yönünde ciddi bulgular olduğunu belirten Özyiğit, yıllardır savundukları sosyal demokrat ve yurtsever siyaseti, bugün bir adım daha ileriye götürerek, sadece yasama organlarında değil, yürütme organlarında da etkin ve güvenilir bir yönetim oluşturmanın eşiğinde olduklarını kaydetti. 

tdp-secim-calismalari---(7).jpg

tdp-secim-calismalari---(4).jpg

tdp-secim-calismalari---(5).jpg

tdp-secim-calismalari---(8).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hafızanızı tazelemek için bu yazıyı mutlaka okuyun!04 Ocak 2018 Perşembe 12:59
  • "CTP bıyıklı mı, bıyıksız mı?” sorusuna “Ben bıyıklarımı kesmem” diye cevap verdi04 Ocak 2018 Perşembe 11:56
  • Bugün broşür ve seçmen kartı dağıtımının son günü04 Ocak 2018 Perşembe 11:44
  • Özersay: "​​​Kimini mahalleye, kimini mahkemeye”04 Ocak 2018 Perşembe 11:33
  • "Kuru Kahveci Bulut Efendi" güçlü görünmek için facebook like/beğenisi satın almış04 Ocak 2018 Perşembe 10:17
  • Fellahoğlu: “Ülkeme karşı sorumluluğum var”03 Ocak 2018 Çarşamba 20:37
  • Özyiğit: "Kültür ve sanat her anlamda desteklenecek"03 Ocak 2018 Çarşamba 17:36
  • YDP, Mağusa’da aday tanıtım şöleni düzenledi03 Ocak 2018 Çarşamba 17:15
  • Özyiğit: "Karma oyların çoğunluğu TDP'ye mühür oluyor"03 Ocak 2018 Çarşamba 15:23
  • Futbol dünyasının efsane isimleri, TDP adayı Tekin Birinci'ye destek amaçlı videolar hazırladılar03 Ocak 2018 Çarşamba 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti