Özyiğit: "TDP'nin seçimlerden güçlü çıkacağı açık ve nettir"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında Atatürk Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Ekonomi Bakanlığı, Arabahmet İlkokulu, Gülen Yüzler Anaokulu, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu ve Atatürk Öğretmen Akademisi'ni ziyaret etti. Öğretmenler, çalışanlar ve yurttaşlar ile bir araya gelinen ziyaretlerde, TDP'nin Katılım Vizyonuna ilişkin bilgiler verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ziyaretlerde yaptığı konuşmada TDP'nin Katılım Vizyonu Kitabında yer alan ve ülkenin yapısal sorunlara çare olacak plan ve projelerle ilgili bilgiler vererek, değerlendirmelerde bulundu, sorulara yanıtlar verdi.

Bu yola çıkarken, Kıbrıs Türk Halkından' tertemiz bir geçmişiniz var, doğru yoldasınız, bunu güçlü bir kadro ile pekiştirirseniz önünüzde kimse duramaz' mesajını aldıklarını, bu doğrultuda, geçmişi temiz, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün simgesi 50 kişilik çok güçlü bir kadro oluşturduklarını belirten Özyiğit, "Güçlü bir kadro ve ülkemizin tüm kesimlerinin siyaset üretmeye etkin ve demokratik katılımını öngörerek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan odaklı, demokratik, adaletli ve ilerici manifestomuzu olan TDP Katılım Vizyonu’nu hazırlayıp yurttaşlarımıza ilettik. Halkımız ilk günden itibaren kadromuza ve Katılım Vizyonumuza sahip çıkarak güçlü bir destek vermiştir ve bu destek her gün çoğalmaktadır" dedi.

Ülkeyi karış karış gezdiklerini, yurttaşlarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Özyiğit, "Ne mutlu bizlere ki, güçlü, temiz ve özgür bir gelecek için çıktığımız bu yolda, yurttaşlarımıza yaptığımız sen de gel katıl çağrısı ciddi karşılık bulmuş, kitlesel katılımların yanı sıra çok güçlü de destek mesajları gelmeye devam etmektedir. TDP'nin 7 Ocak seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacağı artık açık ve net ortadadır" dedi.

Özellikle son günlerde karma oy kullanacak olan yurttaşların TDP'ye mühür vurmayı tercih ettikleri yönünde ciddi bulgular olduğunu belirten Özyiğit, yıllardır savundukları sosyal demokrat ve yurtsever siyaseti, bugün bir adım daha ileriye götürerek, sadece yasama organlarında değil, yürütme organlarında da etkin ve güvenilir bir yönetim oluşturmanın eşiğinde olduklarını kaydetti.