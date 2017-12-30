Özyiğit: “Yöresel ürünler desteklenerek, tescillenecek"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, 7 Ocak seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na (KTSO) ziyarette bulunuldu. Ziyarette, sanayinin önemi, yerli üretimin korunması, sanayicilerin sorunları ve TDP’nin bu konulara yönelik çözüm projeleri konuşuldu, TDP’nin Katılımcı Vizyon Kitabı anlatıldı.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, ülkedeki yerli üretime dayalı sanayinin artması, çeşitlenmesi ve haksız rekabete yol açan ithalatın denetlenmesi için kararlı bir tutum izleyeceklerini vurguladı. Sanayi ve üretimin ülkeler için önemine dikkat çeken Özyiğit, dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolunun yerli üretime sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Hellimin tescillenmesinde TDP'nin de Sanayi Odası ile birlikte ciddi bir çaba gösterdiğini anımsatan Özyiğit, TDP Katılımcı Vizyon Kitabı’nda NİŞ ürünler başlığı altında belirtildiği gibi, diğer süt ve süt ürünleri, narenciye ve zeytin gibi ürünlerin tescili için de kararlı bir şekilde mücadele vereceklerini ifade etti. TDP'nin yöresel ürünlerin üretimini destekleyerek, bu ürünlerin tescil edilmesini teşvik ederek, denetimlerinin akredite olmuş bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmasını sağlayacağını belirten Özyiğit, bu konuda Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından bugüne kadar yapılan çalışmaların iş birliği ile ileri götürüleceğini kaydetti.

Ülkede toplu iş sözleşmelerinin usulüne uygun yapılıp, uygulanmadığına dikkat çekerek, iş akdinin karşılıklı olması gerektiğini belirten Özyiğit, bunun yanı sıra, çalışanların hak ettiği ücretler ve çalışma koşulları için de özelde sendikalaşmanın önünü açacaklarını vurguladı. Özyiğit, Türkiye ve 3. ülkelerden çalışmak için gelen kişilerin de hak ettiği ücretleri almaları için girişimde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

Avunduk: “Haksız ticari rekabetin önüne geçilmeli”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası As Başkanı Candan Avunduk ise, sanayi ve üretimin ülke topraklarına yatırım anlamına geldiğini belirterek, sanayiye mutlaka sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Tescilli ürünler konusunda TDP ile aynı noktada olduklarını kaydeden Avunduk, haksız rekabete karşı da çalışılması gerektiğini vurguladı. Avrupa ve ABD’de haksız rekabeti önlemek için ürünlerin ülkeye girişinde denetim olduğuna dikkat çeken Avunduk, yaşanılan bu coğrafyada denetimin çok daha önemli olduğunu vurguladı. Organize Sanayi Bölgelerindeki yasa eksikliği ve düzensizliğe de dikkat çeken Avunduk, en acil şekilde bu durumun düzeltilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini istediklerini aktardı.