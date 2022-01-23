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Papa’dan Ukrayna-Rusya Krizine Karşı Dua Çağrısı

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Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin bitmesi için 26 Ocak'ta toplu dua edileceğini duyurdu.
Papa’dan Ukrayna-Rusya Krizine Karşı Dua Çağrısı

Bugün açıklama yapan Papa Francis, 26 Ocak “Uluslararası Barış İçin Dua Etme Günü” kapsamında herkesi Ukrayna-Rusya krizini sonlandırmak için dua ve iyi dileklerini iletmesini istedi.

Bölgede yaşananları endişeyle izlediğini açıklayan Papa Francis, Aziz Peter Meydanı’nda yaptığı konuşmada, “İyi niyetli herkesin siyasi tarafların bir çözüme ulaşması için dua etmesini ve iyi dileklerini aktarmasını istedi.

Çarşamba günü gerçekleşecek etkinliğin detayları ile ilgili Vatikan bir açıklama yapmadı.

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