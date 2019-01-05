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Paris: Sarı Yeleklilerin hedefi hükümeti devirmek

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Fransa hükümeti haftalardır süren Sarı Yelekliler protestolarının, hükümeti devirmeyi hedefleyen ayaklanma girişimine dönüştüğünü savundu. Protestocular yarın için Paris'te toplanma çağrısı yapmıştı.
Paris: Sarı Yeleklilerin hedefi hükümeti devirmek

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Paris'te başlayan ve ülkenin birçok kentine yayılan Sarı Yelekliler protestolarının hükümeti devirmeyi amaçlayan bir ajitasyona dönüştüğü suçlamasında bulundu.

Griveaux, hükümetin gösterilerin başlangıcında dile getirilen hayat koşullarıyla ilgili "meşru" taleplere hızla yanıt verdiğini savunarak "Ancak o dönemin ardından Sarı Yelekliler olarak bilinen hareket dâhilinde protestolara hâlâ devam edenler ayaklanma, ajitasyon peşindedir ve nihai hedefleri hükümeti devirmektir" diye konuştu.

Griveaux, aynı zamanda hükümetin ülkenin dönüşümü için daha güçlü ve daha radikal adımlar atması gerektiğini kaydetti. Hükümet sözcüsü, Fransızlara sokaklara çıkmak yerine, önümüzdeki haftalarda tüm bölgelerde düzenlenecek ulusal tartışma platformları çerçevesinde görüşlerini ifade etmeleri çağrısı yaptı.

Yılın ilk büyük gösterisi Paris'te

Sarı Yelekliler, yeni yılın ilk büyük gösterisi için Cumartesi günü Paris'te toplanma çağrısı yapmıştı.

Ülkedeki akaryakıt fiyatlarına yapılması planlanan zamların açıklanması ile 17 Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler protestoları kısa sürede hükümetin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşmüş, ancak son haftalarda hız kesmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, sonra da iptal etmişti. Cumhurbaşkanı ayrıca da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı. Gösteriler sonucu Fransa'da şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

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