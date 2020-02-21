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Paris'te tahtakurularıyla mücadele için telefon hattı: Vatandaşlar gördükleri yerde ihbar edecekler

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Paris'te tahtakurularıyla mücadele için telefon hattı: Vatandaşlar gördükleri yerde ihbar edecekler
Paris'te tahtakurularıyla mücadele için telefon hattı: Vatandaşlar gördükleri yerde ihbar edecekler

Paris sokaklarını ve evlerini tahta kurusu basmaya başladı. Vatandaşların 'davetsiz misafire' yönelik şikâyetlerinin artmaya başlamasıyla birlikte hükümet çözüm önerisi arayışına girdi. Tahta kurusuyla karşılaşanların araması için bir acil hat oluşturuldu. 

Özellikle ABD ve Avrupa'nın belli bölümlerinde görülen tahtakurusu türü Paris'te yayılmaya başladı. Fransa'da özellikle 1950 yıllarında sıkıntılarında görülen daha sonra uzun bir süre ortadan kaybolan böcekler yeniden ortaya çıktı. 

Tahtakurularıyla ilaçlama yoluyla mücadele etmek gittikçe zorlaşırken Fransa'da hükümet yeni başlayan yayılma için acil bir telefon hattı oluşturdu. Vatandaşlar bu hattı arayarak evlerinde gördükleri tahtakurularını yetkililere bildirebilecek.

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