  • BIST 1.400
  • Altın 500,298
  • Dolar 8,7091
  • Euro 10,3565
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Pazartesi ve Salı yer yer sağanak bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi, Pazartesi ve Salı günü yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.
Pazartesi ve Salı yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, pazartesi ve salı günü yer yer sağanak beklendiğini, hava sıcaklığının 32-35 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.

Bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, pazartesi ve salı günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre hava, hafta sonu açık ve az bulutlu, pazartesi ve salı az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba, perşembe ve cuma ise açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 32 - 35 ºC, sahillerde ise 26 - 29 ºC dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava nasıl olacak?28 Mayıs 2021 Cuma 16:04
  • Cumartesi Günü Hava Sıcaklığı Düşecek; Yağmur Ve Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:28
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:12
  • Hava ısınacak...14 Mayıs 2021 Cuma 18:34
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?13 Mayıs 2021 Perşembe 08:10
  • Hava Sıcaklığı 31 – 34 Derece Dolaylarında… Tozlu Hava Etkisini Kaybetti10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:02
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?08 Mayıs 2021 Cumartesi 08:13
  • Tozlu hava bir haftadır etkisini sürdürüyor… Toz salı güne kadar da etkili olacak06 Mayıs 2021 Perşembe 15:12
  • Sıcak Ve Nemli Hava Sürüyor… Meteorolojiye Göre Hava Sıcaklığı 36 Derece05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:56
  • Hava bugün nasıl olacak?05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti