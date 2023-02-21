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PEN Duygu Asena ödülü, bu yıl üç kişiye verilecek

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PEN Türkiye Yazarlar Derneği tarafından her yıl verilen Duygu Asena PEN Ödülü bu yıl; Gülseren Onanç, Pınar Selek ve Haluk Levent'e verilecek.
PEN Duygu Asena ödülü, bu yıl üç kişiye verilecek

Gazeteci-yazar Duygu Asena anısına 2007'den bu yana verilen PEN Duygu Asena Ödülü, bu yıl üç isme verilecek. 2021'de ödül akademisyen Prof. Dr. Ayşe Buğra’ya verilirken, geçen yıl ödüle Uçan Süpürge layık görülmüştü.

 

PEN Türkiye Yazarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Parlamenter rejimin yerini alan otoriter tek şahıs rejimi, bu olağanüstü ve acılı süreci 'kader planı' diye nitelese de, biz inanıyoruz ki, sevgili Duygu Asena bugün hayatta olsaydı, kesinlikle buna karşı çıkar; elinde kalemi, yüreğinde insan sevgisi ve toplumsal adalet; vicdan sahibi her insan gibi yardıma koşardı. Bugünün koşullarında, onun adına verdiğimiz 2023 Duygu Asena Ödülü’nü bu yıl daha geniş bir çerçeveye yerleştirme ve üç kuruluşu temsil eden üç insana verme kararı aldık" denildi.

Açıklamada, ödül verilecek isimler hakkında şu ifadelere yer verildi:

Gülseren Onanç: Kurucusu olduğu SES Es¸itlik ve Dayanıs¸ma Dernegˆi ve derneğin yayın organı olan SES Es¸itlik, Adalet, Kadın Platformu ile kadına ilişkin her konuyu kamuoyuna yaydı. O ve ekibi Türkiye’de ve dünyada 2022 yılında da ataerkil düzene karşı, kadına yönelik şiddet ve baskıya karşı kadınların direnişinin, cesaretinin SES’i oldu. Feminist perspektiften yaptığı dünya okumasıyla direnen, sorgulayan farklı bir sistemin mümkün olabileceğini müjdeleyen kadınlar için umut oldu.

Pınar Selek: 25 yıldır süren davada, dört kez beraat kararı; uzman bilirkişi raporları, hepsi Mısır Çarşısı patlamasına “gaz kaçağından” demiş! İmzasız ihbarlar, işkence altında alınmış yalancı tanıklıklar ortaya saçılmış! 8 yıl dava incelenmeksizin bekletildikten sonra, beraat kararı bozuldu ve sosyolog yazar Pınar Selek hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. 31 Mart’ta bir kez daha yargılanacak. Pınar Selek 2017 yılından beri Fransa’da Cote d’Azur Universitesi’nde (CNRS / Université Côte d’Azur / Université Paris Cité) öğretim görevlisi olarak ve ayrıca Kadın Dayanışma Federasyonu’nda çalışmaktadır. Türkiye’de başladığı feminist, toplumsal araştırmalarını, kitaplarını yazmayı, çeşitli kentlerde konferanslar vermeyi sürdürmektedir. Herkes için hak hukuk diyoruz.

Haluk Levent: 6 Şubat sabahından beri, kurmuş olduğu, “AHBAP” derneği ile, kadın erkek, genç yaşlı, bebek, bu ülkede yaşayan herkesin vicdanına dokundu. Tüm engellemelere, tehditlere, baskılara, trol ordularına karşın azimle, cesaretle, herkesi kucaklayarak, doğru bildiği yolda, hiç ayırım yapmaksızın muhteşem bir dayanışma ve çalışma örneği verdi.

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