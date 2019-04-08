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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Perihan Savaş ve Turgay Tanülkü DAÜ’deydi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen “Sanatçılarla Söyleşi” etkinliğinin konukları, ünlü Türk sinema, tiyatro ve dizi sanatçıları Perihan Savaş ile Turgay Tanülkü oldu
Perihan Savaş ve Turgay Tanülkü DAÜ’deydi

“Sanatçılarla Söyleşi”, DAÜ Aktivite Salonu’nda gerçekleşti. Oldukça yoğun katılım gösterilen söyleşilere DAÜ’lü öğrenciler, akademik ve yönetsel personel ile Gazimağusa halkı yoğun ilgi gösterdi.

 

Hayatlarıyla İlgili Merak Edilenleri Paylaştılar

Söyleşi öncesinde DAÜ TV’ye konuşan ünlü sanatçı Turgay Tanülkü, KKTC’ye daha önce de devlet tiyatrosuyla geldiğini belirterek, “Bir yıl önce de sinema filmi için geldim. Ben tiyatroyla cezaevlerindeki insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Bu sosyal bir proje. Burada da çeşitli ülkelerden gelen evlatlar var. Bu yüzden söyleşiyi çok değerli buluyorum” diye konuştu. Tanülkü, söyleşide kendi hayat hikayesini ve tiyatro ile tanıştığı zamanları anlattı. Yaptıkları sosyal projeler kapsamında cezaevlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirdikleri tiyatro oyunlarından da bahsetti. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı söyleşi, katılımcıların Tanülkü’ye merak ettikleri soruları sormasının ardından sona erdi.

 

Perihan Savaş da küçük yaşlardan itibaren başarı merdivenlerini tırmanmaya başladığı sanat hayatından bahsetti. Mesleği sevmenin, işini sevmenin, disiplinli olmanın ve çok çalışmanın başarıya giden yol olduğunu vurgulayan Savaş, “Yaptığınız meslekten hoşlanmıyorsanız başarılı olmanız mümkün değil” dedi. Son dönemin en popüler televizyon dizilerinden biri olan Çukur’daki rolünü ve filmin neden başarılı olduğuyla ilgili fikirlerini de aktaran Savaş’a ilgi çok yoğun oldu. Söyleşi, katılımcıların Savaş’la ilgili merak ettikleri soruları sormasıyla birlikte sona erdi.

 

DAÜ Rektörlüğü’ne Ziyaret

Ünlü sanatçılar Perihan Savaş ve Turgay Tanülkü, söyleşileri öncesinde DAÜ Rektörlüğü’nü ziyaret etti. DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, makamında misafir ettiği sanatçılara davetlerini kırmayarak DAÜ’ye geldikleri için teşekkür etti. Prof. Dr. Oğurlu, sanatçılara Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.

 

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