Pervin Buldan: Soylu'nun, milletvekilimizin Gare'ye gittiğine dair sözleri yalan

Halkların Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "13 insanı siyasi amaçlarına feda ettiler. Varlıklarını HDP'nin yokluğuna bağlamış durumdalar. HDP'siz bir Türkiye'de varlık sürdüreceklerini sanıyorlar. Bu akıl tutulmasıdır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara Operasyonuyla ilgili Meclis’teki bilgilendirme toplantısında, bir milletvekilinin Gara’ya gittiğini söylemişti. İsim vermeyen Soylu, daha sonra bir televizyon kanalında bu vekilin HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu dile getirmişti.

Soylu'ya cevap veren Buldan, "Gezdikleri kanalda fotoğraf gezdiren bir bakanları var. Çözüm sürecinde kandile yaptığımız onlarca ziyaretin fotoğrafları üzerinden algı yaratma telaşında olduklarını belirtmek isterim. Bu yetmiyor, bir vekil arkadaşımıza açıkça iftira atmaktan da geri durmuyorlar. Güya bir kadın vekil Gare'ye gitmiş oradan talimat almış ve tekrar Türkiye'ye dönmüş. Gerçekten pes. Açıkça söylüyorum, bu kocaman kuyruklu bir yalandır. Bizim milletvekilimiz, Gare'ye gitmemiştir, orada bulunmamıştır. O tarihte nerede olduğu bellidir. Bu kara propagandanın arkasında sığınanlar, yarın bunun nasıl altında kalacaklarını düşünmüyorlar mı? Bunun ne kadar büyük bir günah olduğunu bilmiyorlar mı? Bizim vekilimizin Gare'de ne işi var, bizim vekillerimizin orada olacağı tek yer var o da Barzani ya da diğer siyasi partilerle görüşmedir. Bunlar yalanla, iftirayla her gün bir düşüşün içerisindeler." sözleriyle Soylu'ya sert tepki gösterdi.

Ayrıca Buldan, gösterdiği fotoğrafla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bu da Dolmabahçe mutabakatının fotoğrafı. Burada kimin nerede oturacağını belirleyen Erdoğan’dır! O süreç halklarımızın geleceği için fedakarca yürüttüğümüz bir süreçtir. Bugün de olsa tereddüt etmeden aynı fedakârlığı yaparız. Yeter ki tek bir insanın burnu kanamasın."

HDP'li Pervin Buldan: Süleyman Soylu, Erdoğan'ın koltuğuna göz dikmiştir

İçişleri Bakanı Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine göz koyduğunu öne süren Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunların bir fotoğrafçı bakanları var; çözüm sürecindeki fotoğraflarımız üzerinden algı yaratma telaşında. Bu bakan, Erdoğan’ın koltuğuna açıkça göz dikmiş durumda. Kendi içinizdeki koltuk kavgasını açık yapın! Savaşınızı HDP üzerinden yürütmeyin. HDP buna izin vermez. Soylu efendi bak iyi dinle! Sana televizyonlarda gösterdiğin fotoğrafın hikayesini de anlatayım. Kandil fotoğrafları PKK’den silahları bırakacaklarına dair mektupları aldığımız ziyaretlere aittir. Senin genel başkanın Erdoğan da heyecanla bu mektubu bekliyordu. Kandil fotoğrafı, iki gün önce gösterilen fotoğraflar, Öcalan'ın silahlıları bırakma çağrısının yapılacağı ve bizim o mektupları götürdüğümüz fotoğraflardır."

"Çözüm süreci boyunca ülkeye cenazeler gelmedi"

Meclis'teki konuşmasında "Ölümler üzerine iktidar kurmak isteyenler bir bir gitti, siz de gideceksiniz. Kürt sorununun çözümsüzlüğünden zafer çıkmaz, iktidar çıkmaz. Bunu anladığınız gün zaten iktidardan gittiğiniz gün olacaktır." ifadelerini kullanan Buldan, "Ne mutlu bize ki çözüm süreci boyunca bu ülkeye cenazeler gelmedi. Ne mutlu bize ki 3 yıl boyunca yürüttüğümüz onurlu bir duruş vardı ve bunun arkasındayız. Çözüm sürecinde bizlere neler vaat edildiğini yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz. Gare’nin yaşandığı gün, Cumhurbaşkanı kararıyla enerji alanında 3 yeni yandaş şirket daha kuruldu. Kendilerine bir rant kapısı daha açtılar. Bir yerde tilkiler vaaz vermeye başlarsa gözünüz tavuklarda olsun. Bunlar ne zaman vatan, millet derse gözünüz cebinizde olsun."