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‘Pes’ dedirtecek sahil düzleştirme çalışması: 50 caretta caretta yuvası kayboldu

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‘Pes’ dedirtecek sahil düzleştirme çalışması: 50 caretta caretta yuvası kayboldu
‘Pes’ dedirtecek sahil düzleştirme çalışması: 50 caretta caretta yuvası kayboldu

Dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye’deki hayvanseverlerin‘gözü gibi’ baktığı, nesilleri tehlike altında olan caretta carettalara ait 50 yuva, Antalya’da, iş makinelerinin sahil düzleştirme çalışmasına kurban gitti.

Sevimli kaplumbağaların Akdeniz’deki en büyük yuvalama alanı olan Belek Turizm Merkezi’nin Boğazkent kısmında, sahildeki 1000 metrelik alan, iş makineleri ve traktörler ile tarla gibi sürülerek düzleştirildi. Kum tepeleri yok edilen kumsalda caretta carettalara ait 50 yuva kayboldu.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, sahildeki işlemin Serik Belediyesi tarafından yapıldığını söylerken, Belediye Başkanı Enver Aputkan, kendisinin bu yönde talimatı olmadığını, bu kimin yaptığını araştırdıklarını belirterek, “Şahsen benim de hassas olduğum bir konu. Arkadaşları konuyla ilgilemeleri için görevlendirdim”dedi.

‘Temizleme yuvalama sezonu öncesinde yapılmalı’

Yumurta bırakılmış 50 işaretli yuvanın düzleme işlemi nedeniyle yok edildiğini vurgulayan Canbolat, geçmişte de benzer sorunlar yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Serik Belediyesi dahil ilgili kurum ve kuruluşları uyardık. Ama bu yıl geldik, değişen hiçbir şey yok. Niçin yapılır; onu anlamış değilim. Burası tarla değil. Niye düzeltirsiniz? ‘Kumsal pis, temizlemek istiyoruz’diyorlarsa bunun zamanı var. Bir genelge var, kaplumbağaların yaşam alanlarının korunması genelgesi. Genelgede, ‘Bu alanlarda kumsal temizleme çalışmaları kaplumbağaların yuvalama sezonundan önce yapılmalıdır’ diyor. Yani 15 Mayıs’tan önce yapılabilir, şu anda 15 Haziran’dayız.”

‘Tahribatın boyutunu 35-40 günde göreceğiz’

Bölgenin kaplumbağa yuvalama alanı olduğunu, karpuz yetiştirilmediğini vurgulayan Canbolat, “Bu kaybolan yuvaların bulunduğu noktalardan yavrular çıkacak mı, çıkmayacak mı; bilmiyoruz. Yapılan tahribatın boyutunun ne olduğunu, 35- 40 gün sonra göreceğiz” dedi.

Antalya’nın Belek sahillerini de içine alan Kundu, Kadriye, Boğazkent ve Denizkent’ten oluşan yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandı, caretta carettaların Akdeniz’deki en büyük yuvalama alanını oluşturuyor. EKAD ekibi, 1999’dan beri yuva sayısı 2 bin 500’ü aşan 30 kilometrelik sahil bandında, mayıs ila ekim ayları arasında yürüttüğü koruma çalışmalarıyla deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma ve yavruların yumurtadan çıkıp, denize yolculuklarına eşlik ediyor.

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