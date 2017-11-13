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Peşmerge Komutanı: Kürtler kendilerine ihanet eden ABD'ye son derece tepkili

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Peşmerge Komutanı: Kürtler kendilerine ihanet eden ABD'ye son derece tepkili
IKBY'deki referandum sonrası Kürtler, Kerkük başta olmak üzere birçok tartışmalı bölgenin Irak ordusu ve Haşdi Şabi tarafından alınmasından ABD'yi sorumlu tutuyor.

Sputnik'e konuşan Peşmerge Komutanı Şirvan, Kürtlerin kendilerine ‘ihanet eden' ABD'ye güvenmediğini ifade ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumun ardından Kerkük başta olmak üzere birçok tartışmalı bölgeyi kaybeden Kürtler, yaşananlardan ABD'yi sorumlu tutuyor. IKBY ile ABD arasındaki ilişkilerin en kötü döneminde olduğuna işaret eden Kürt yetkililer, referandum sonrası yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Peşmergelerin ‘ABD silahlarıyla öldürüldüklerini' ifade ediyor.

‘ABD İRAN KARŞITI POLİTİKALARI SEBEBİYLE KÜRTLERİ KURBAN SEÇİYOR'

Peşmerge Komutanı Halil Şirvan da Sputnik'e yaptığı açıklamasında ABD'nin Kürtlere büyük bir ihanette bulunduğuna belirterek "ABD referandum ve sonrasında Kürtleri yalnız bırakarak onlara ihanet etti. 1970 yılında da Kürtlere ihanet eden ABD bir kez daha Kürtlere sırtını dönmüş oldu. ABD Şii Hilali'nin gelişmemesi için Kürtlerle iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyor ancak İran ve Şiilere karşı uyguladığı politika dolayısıyla yine Kürtleri kurban seçiyor" diye konuştu.

Kürtlerin artık ABD'ye güvenmediğini ve ABD'ye çok tepkili olduklarını vurgulayan Şirvan şöyle devam etti:

"ABD'nin siyaseti hep çıkara dayalıdır. Kendi çıkarı için Kürtleri kurban ettiler. Kerkük'ü Haşdi Şabi'ye verdiler. ABD bölgede derin hesaplar yapıyor."

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