Petrol Karışık, Delta’nın Ani Gelişi ile Üretim Azaldı

Brent %0,12 artışla 42,04 dolar olurken WTI %0,08 kayıpla 39,92 dolara geriledi.

Delta 3.kategori bir kasırga derecesine yükseliyor, 183 offsore tesis tahliye edildi ve bölgede günlük yaklaşık 1,5 milyon varillik petrol üretimi durdu. Bu kasırga, ABD’nin ham petrol üretiminin %17’sine tekabül eden bu bölgeyi, son aylarda vuran birçok kasırgadan sonuncusu.

Başkan Donald Trump’ın Twitter’da havayolları ve küçük işletmeler için paketler ve kişiler için de 1.200 dolarlık destek çeki önermesinin ardından ABD Kongresi’nin kademeli bir teşvik paketini dahi geçireceğine dair yatırımcı umudu canlandı.

Ancak Çarşamba günü Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın Demokratlarla olan görüşmeleri 3 Kasım başkanlık seçimi sonrasına kadar durdurmasının ardından “teşvik müzakerelerinin bittiğini” yineledi.

Bazı yatırımcılar hala karamsar.

ANZ emtia analisti Vivek Dhar, “ABD’nin mali teşvikine yönelik bölük pörçük bir yaklaşımın, bozulan petrol talebi görünümünü değiştirmesi mümkün değil” dedi.

Ekonomik desteğin olmama ihtimali, ABD Enerji Bilgilendirme Dairesi’nin (EIA) Çarşamba günkü verilerine de yansıdı. Rapora göre petrol talebi, bir önceki yıla göre %13,2 geriledi ve yakıt talebinde Covid-19 etkisinden kaynaklı düşüşün altını çizdi.

EIA ayrıca 2 Ekim haftası için ham petrol stoklarında 501.000 varil artış yaşandığını gösterdi. Benzin stoklarında ise bir önceki hafta görülen 683.000 varil artışa kıyasla 1,435 milyon varil ile beklenenden daha büyük bir düşüş olduğunu ifade etti. Investing.com tarafından hazırlanan tahminler, 471.000 varil düşüş olduğu yönündeydi.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) Salı günkü raporunda, ham petrol stoklarında 951.000 varil artış olduğunu gösterdi.

Dhar “küresel petrol talebi sendeledikçe fiyatları desteklemeye devam etmek için daha düşük küresel petrol arzı düzenlemesine yönelik baskı artıyor” diye ekledi. Ona göre Brent mevcut çeyrekte ortalama 41 dolar yapacak.