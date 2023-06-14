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Picasso’yu terk eden tek kadındı: Ressam Françoise Gilot hayatını kaybetti

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Fransız ressam ve yazar Françoise Gilot, 101 yaşında hayatını kaybetti. Gilot, İspanyol ressam Pablo Picasso’yla çalkantılı ilişkisiyle tanınıyordu.
Picasso’yu terk eden tek kadındı: Ressam Françoise Gilot hayatını kaybetti

New York Times ‘Sanatı, kendisinden çok daha yaşlı olan Pablo Picasso’yla yaşadığı uzun ve fırtınalı romantik ilişkinin gölgesinde kalan ve Picasso’yu terk eden tek kadın’ olarak nitelediği ressam ve yazar Françoise Gilot’un 101 yaşında hayatını kaybettiğini yazdı.

Gilot’nun kızı Aurelia Engel, bir süredir kalp ve karaciğer rahatsızlıklarıyla mücadele eden annesinin, Manhattan’da bir hastanede öldüğünü söyledi.

Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, döneminin en önemli sanatçıları arasında bulunan Gilot’nun ölümünün, sanat dünyası için büyük kayıp olduğunu dile getirdi.

Picasso ile Yaşamak

Henüz 21 yaşında, kendisinden 40 yaş büyük ve evli olan Picasso’yla tanışan Gilot, beraber geçen yaklaşık on yılın ve iki çocuğun ardından ressamı terk etmişti.

Gilot’nun 1964 yılında yazdığı ‘Picasso ile Yaşamak’ adlı biyografisi, zamanının en çok satan kitapları arasına girmişti.

İddialara göre Picasso, Gilot’nun eserlerinin galerilerde sergilenmesinin önüne geçmeye çalışmıştı ancak söz konusu eserler, günümüzde başta Metropolitan Sanat Müzesi olmak üzere birçok müzede sergileniyor.

Gilot, Picasso’yla ayrılığının ardından, ABD’ye taşınarak iki evlilik yapmış ve Güney Kaliforniya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştı.

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