  • BIST 4.783,50
  • Altın 1240.819
  • Dolar 19.4184
  • Euro 21.4359
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir

Pink Floyd’un “Yahudi karşıtlığı” sebebiyle aldığı konser yasağı kalktı

»
Dünyaca ünlü müzik grubu Pink Floyd'un solisti ve baş gitaristi Roger Waters'ın, antisemitizm iddiaları nedeniyle aldığı konser yasağı son buldu.
Pink Floyd’un “Yahudi karşıtlığı” sebebiyle aldığı konser yasağı kalktı

Pink Floyd’un kurucu üyelerinden biri olan Roger Waters, 28 Mayıs’taki Frankfurt konserine, “Yahudi karşıtı” olduğu suçlamasıyla karşı çıkan mahkemenin kararı bozmasının ardından açtığı hukuk savaşını kazandı.

Times’ın haberine göre, Pink Floyd, Frankfurt’taki Festhalle salonunda konser vermeyi planlıyordu. Ancak Festhalle salonu, İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarına gönderilen 3.000 Yahudi erkeğin toplama noktası işlevi gördüğü için tarihi açıdan hassas bir mekan görevi görüyordu.

Frankfurt idari mahkemesi de, belediye meclisinin, grubun Festhalle salonundaki konserini iptal etmeye çalışarak anayasal olarak kutsal sayılan sanatsal özgürlük hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Waters’ın, Eylül 2010’dan Eylül 2013’e kadar süren The Wall Live turnesi kapsamında yaptığı 200’den fazla konserde, sahne şovunun bir parçası olarak Davud Yıldızı’nın resimlerinin bulunduğu domuz şeklindeki bir balon kullanması eleştirilere sebep olmuştu.

Waters ise Yahudi düşmanı olmadığını ve soykırımı lanetlediğini söylüyor. Ünlü müzisyen, “İsrail hükümetinin işgal altındaki topraklarda ve Gazze’deki politikalarını esefle karşıladığını” söyleyerek, Yahudilere değil, İsrail devletinin davranışına karşı olduğunu savunuyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amazon Prime yüzde 393 zam yaptı25 Nisan 2023 Salı 22:11
  • Ünlü haber spikeri kovuldu25 Nisan 2023 Salı 20:48
  • İpek Koza Günleri için geri sayım başladı25 Nisan 2023 Salı 12:23
  • “Güzel Sanatlar Mart Sergisi” açılıyor25 Nisan 2023 Salı 12:21
  • Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu turneye çıkıyor24 Nisan 2023 Pazartesi 10:25
  • JK Rowling, Harry Potter boykotuna yanıt verdi23 Nisan 2023 Pazar 21:50
  • Irina Shayk’tan samimi açıklamalar… “Model olamayacağımı söylediler”22 Nisan 2023 Cumartesi 22:17
  • Dünyaca ünlü festivale “elektrikleri keseriz” tehdidi22 Nisan 2023 Cumartesi 12:52
  • Şaşırtıcı teori: Michelangelo ünlü tabloda kendini resmetmiş olabilir21 Nisan 2023 Cuma 15:59
  • Kleopatra’yı siyah aktrisin canlandırdığı Netflix yapımına tepki20 Nisan 2023 Perşembe 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti