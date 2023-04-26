Pink Floyd’un “Yahudi karşıtlığı” sebebiyle aldığı konser yasağı kalktı

Pink Floyd’un kurucu üyelerinden biri olan Roger Waters, 28 Mayıs’taki Frankfurt konserine, “Yahudi karşıtı” olduğu suçlamasıyla karşı çıkan mahkemenin kararı bozmasının ardından açtığı hukuk savaşını kazandı.

Times’ın haberine göre, Pink Floyd, Frankfurt’taki Festhalle salonunda konser vermeyi planlıyordu. Ancak Festhalle salonu, İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarına gönderilen 3.000 Yahudi erkeğin toplama noktası işlevi gördüğü için tarihi açıdan hassas bir mekan görevi görüyordu.

Frankfurt idari mahkemesi de, belediye meclisinin, grubun Festhalle salonundaki konserini iptal etmeye çalışarak anayasal olarak kutsal sayılan sanatsal özgürlük hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Waters’ın, Eylül 2010’dan Eylül 2013’e kadar süren The Wall Live turnesi kapsamında yaptığı 200’den fazla konserde, sahne şovunun bir parçası olarak Davud Yıldızı’nın resimlerinin bulunduğu domuz şeklindeki bir balon kullanması eleştirilere sebep olmuştu.

Waters ise Yahudi düşmanı olmadığını ve soykırımı lanetlediğini söylüyor. Ünlü müzisyen, “İsrail hükümetinin işgal altındaki topraklarda ve Gazze’deki politikalarını esefle karşıladığını” söyleyerek, Yahudilere değil, İsrail devletinin davranışına karşı olduğunu savunuyor.