Pokemon, Pikachu olmadan devam edecek

Bir dönem Türkiye'de de yayınlanan Pokemon çizgi filminin ana karakterleri olan Ash Ketchum ve Pikachu 25 yıl sonra ayrılmaya hazırlanıyor. Yapım şirketi, vedanın ardından hikayenin yeni karakter ve farklı hikayelerle devam edeceğini duyurdu.

Bir dönem Türkiye'de geniş kitleler tarafından takip edilen çizgi film Pokemon’da 25. yaş kutlarken radikal kararlara da imza atılıyor. Çizgi filmin ana konusu olan Ash Ketchum'ın dünya şampiyonu olma hikayesinin geçtiğimiz aylarda gerçekleşmesinin ardından iki ana karakter veda etmeye hazırlanıyor.

PİKACHU ÇİZGİ FİLME VEDA EDİYOR

Pokemon’un ana iki rolü olan Ash Ketchum ve Pikachu, 25 yıl sonra anime şovundan ayrılmaya hazırlanıyor. Geçen ay Pokemon Dünya Şampiyonasını kazandığında iki karakter görevini tamamladı.

Yapımcılar, yeni karakterlerin başrolde yer alacağı bir dizinin Nisan 2023’te başlayacağını söyledi.

Pokémon Journeys in the West adlı 11 bölümlük dizide Ash ve Pikachu’nun hikayesinin son bölümü anlatılacak.

Ash Ketchum’un İngilizce seslendirmesini yapan aktris Sarah Natochenny, bunun “olağanüstü bir ayrıcalık” olduğunu söyledi.

“Son bölümünün ötesinde ne olursa olsun, gelecek nesillerin kalbinde sonsuza kadar yaşayacak.” dedi.

YENİ SERİ 2023 YILINDA BAŞLAYACAK

Yeni Pokemon serisi, önümüzdeki bahardan iki yeni kahramanı tanıtılacak. Hikaye, Liko adında genç bir kız ve Roy adında bir erkek karakter ile üç Paldea başlangıç ​​Pokemon’u çevresinde gelişecek.