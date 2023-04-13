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Polis İfadesinde Fesat Karıştırma

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polis İfadesinde Fesat Karıştırma

09.04.2023 tarihinde, Lefkoşa-Ercan Anayolu üzerinde aralarında trafik konusunda yaşanan tartışma sonrasında, Ercan Havalimanı’nın yolcu çıkış kapısı önünde meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, Kavga ve Rahatsızlık olayı ile ilgili meselede zanlı olan A.P.(E-45)’nin polise verdiği ifadesinde, olaya methaldar diğer zanlı C.G. (E-60)’nin kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada cep telefonu kullandığı yönünde bilgi vermiştir.

            Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, C.G’nin kullanımındaki araçta bulunan kamera kayıtlardan yapılan incelemede, seyir esnasında C.G.’nin cep telefonu ile herhangi bir temasının olmadığı ve A.P’nin ise gerçekte olmayan bir olayı, olmuş gibi göstererek polise kasten bir ifade vermek suretiyle fesat karıştırdığı tespit edilmiştir. A.P aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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