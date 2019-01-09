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Polisi yumruklayan eski boks şampiyonu için 114 bin Euro toplandı

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Paris'te gerçekleşen Sarı Yelekliler eyleminde eski boks şampiyonu Christophe Dettinger'ın polis yumrukladığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Dettinger için internette 114 bin Euro toplandı.
Polisi yumruklayan eski boks şampiyonu için 114 bin Euro toplandı

Fransa’nın başkenti Paris’te Sarı Yelekliler’in Cumartesi gün gerçekleştirdiği protestoda bir polis memurunu yumrukladıktan sonra teslim olan eski boks şampiyonu Christophe Dettinger için 114 bin Euro toplandı. Hükümetin tepkisi üzerine internet üzerinden başlatılan kampanyaya son verildi.

2007 ve 2008’de Fransa Hafif Ağırsiklet Box Şampiyonu olan ve 2013’te boksu bıraktıktan sonra memur olarak çalışmaya başlayan Dettinger’in bir köprü üzerinde polis memurunu yumruklarken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı. “İçimde halkın öfkesini taşıyorum” diyen Dettinger, polisin eşi ve bir arkadaşına göz yaşartıcı gaz sıkmasına tepki olarak kendisini savunduğunu söylemiş ve özür dilemişti.

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