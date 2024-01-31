Polisten sürücülere uyarı… Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yol çalışması yapılacak

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Hurmalı Çember mevkiinde, kanalizasyon hattı yenileme projesi kapsamında yapılacak kazı ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle Gazimağusa şehir içine girişin, Tantura yol kavşağından itibaren eski Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinden sağlanacağı bildirildi.

Ayrıca, Güvercinlik istikametinden gelip Gazimağusa’ya gitmek isteyen sürücüler için ulaşımın, Gazimağusa Sanayi Sitesi içerisinden sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmalar süresince bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.