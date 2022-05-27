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Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi

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Belarus topraklarından gelerek Polonya sınırını geçmek isteyen göçmenleri engellemek için Polonya Sınır Muhafızları sınırdaki önlemleri artırdı.
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi

Polonya-Belarus sınırında insanlık dramı sürüyor. Polonya-Belarus sınırında aylardır süren hareketlilik kış aylarının başlamasıyla azalmıştı fakat havaların ısınmasının ardından göçmenler yeniden Polonya sınırını çeşitli kanun dışı yöntemler deneyerek geçmeye çalışıyor.

Sınırda yaşanan hareketliliğin ardından Polonya Sınır Muhafızları sınırda güvenlik önlemlerini artırırken, alınan tüm önlemlere rağmen sınırdaki hareketlilik engellenemiyor.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜNDEN SINIRA ZİYARET

Mayıs ayı ortasında, Polonya’nın doğu sınırındaki Biaowiea ve Czeremsza-Poowce’deki ve ayrıca Polonya-Belarus sınırındaki Sınır Muhafızları karakollarına habersiz bir ziyarette bulunan Polonya Kamu Denetçisi yardımcıları ve beraberindeki İnsan Hakları ve Uluslararası Af Örgütü mensupları tarafından sınırdan geçişlerine izin verilmeyen onlarca göçmenin ormanda mahsur kaldığı, sınırdan geçmelerine izin verilmesi için eylem yapan bu göçmenlere yönelik baskının arttırıldığı bilgisini içeren bir rapor yayınlandı.

Çocuklarıyla birlikte ormanda bekleyen onlarca insanın bataklıklardan veya su birikintilerinden su içtikleri ve bitkin durumda bulundukları aktarılırken göçmenlerin genel durumunun kötüye gittiği bilgisi verildi. Yapılan ziyaret ile ilgili Polonya Kamu Denetçisi İnsan Hakları komiserleri Hanna Machiska ve Valeri Vachev bir açıklama yaparak “Orada hala bir insani kriz var. En az düzinelerce insan ormanlarda mahsur kaldı” ifadelerini kullandı.

Polonya hükümeti göç hareketinin önüne geçmek için Belarus sınırı boyunca yüksek duvar örerek göçmenleri engelleme yoluna gitmişti.

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