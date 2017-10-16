 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 106.287
  • Altın 152,548
  • Dolar 3,6396
  • Euro 4,2954
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAKP'den flaş OHAL kararı!

Portekiz'de orman yangını: En az 27 ölü

» »
Portekiz'de orman yangını: En az 27 ölü
İber Yarımadası orman yangınlarıyla boğuşuyor. Sivil savunma yetkilileri Portekiz'de en az 27 kişinin yangın nedeniyle hayatını kaybetiğini duyurdu. Yangınlar Portekiz'in kuzeyini ve İspanya'yı teslim almış durumda.

Portekiz, 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan beş ay önceki orman yangınlarının ardından benzer bir facia ile yine karşı karşıya. 

Portekizli yetkililer, bu sabah yaptıkları açıklamada pazar günü ve gece sabaha karşı çıkan orman yangınlarında en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yetkililer itfaiyecilerin sayısının yetersiz olması nedeniyle vatandaşları da yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye çağırdı.

Özellikle ülkenin orta kesimleriyle kuzeyi alevlere teslim olmuş durumda. Ülkenin merkezindeki Coimbra ve Castelo Branco bölgeleriyle kuzeydeki Viseu orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Orman yangınları İspanya'da da tehlike saçıyor

Orman yangınları İspanya'da da can aldı. Kuzey Batı'daki İspanyol Galicien'de de 3 kişi yangınlar nedeniyle can verdi.

Yekililerin verdiği bilgiye göre, İspanya'nın ormanlık bölgelerinde pazar gecesi en az 150, Portekiz'de de 100 ayrı yeni yangın çıktı.

İtfaiye yetkilileri İber Yarımadası'nda yaklaşık 3 aydır devam eden kuraklık ve şiddetli rüzgarların yeni yangınları tetiklediği ve mevcut yangınların da yayılmasına yol açtığını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Avusturya sandık başında15 Ekim 2017 Pazar 14:37
  • Greenpeace nükleer santralde havai fişek patlattı14 Ekim 2017 Cumartesi 16:17
  • Almanya: Türkiye ilişkileri masaya yatırılacak13 Ekim 2017 Cuma 16:38
  • Avrupa’ya “IŞİD soykırımını tanı” çağrısı13 Ekim 2017 Cuma 13:36
  • Kıbrıs'taki İngiliz üsleri Brexit masasında13 Ekim 2017 Cuma 13:21
  • İspanya'da askeri uçak düştü12 Ekim 2017 Perşembe 14:54
  • Paris fosil yakıtlı araçlara kapısını kapatıyor12 Ekim 2017 Perşembe 14:48
  • Almanya sınır kontrollerini altı ay daha uzatıyor12 Ekim 2017 Perşembe 14:33
  • Türkiye'ye "gözaltındaki işkencelerle" ilgili çağrı12 Ekim 2017 Perşembe 14:02
  • İngiltere, Crans Montana’ya ilişkin hayal kırıklığını yineledi12 Ekim 2017 Perşembe 13:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti