Portekiz'de orman yangını: En az 27 ölü

İber Yarımadası orman yangınlarıyla boğuşuyor. Sivil savunma yetkilileri Portekiz'de en az 27 kişinin yangın nedeniyle hayatını kaybetiğini duyurdu. Yangınlar Portekiz'in kuzeyini ve İspanya'yı teslim almış durumda.

Portekiz, 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan beş ay önceki orman yangınlarının ardından benzer bir facia ile yine karşı karşıya.

Portekizli yetkililer, bu sabah yaptıkları açıklamada pazar günü ve gece sabaha karşı çıkan orman yangınlarında en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yetkililer itfaiyecilerin sayısının yetersiz olması nedeniyle vatandaşları da yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye çağırdı.

Özellikle ülkenin orta kesimleriyle kuzeyi alevlere teslim olmuş durumda. Ülkenin merkezindeki Coimbra ve Castelo Branco bölgeleriyle kuzeydeki Viseu orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Orman yangınları İspanya'da da tehlike saçıyor

Orman yangınları İspanya'da da can aldı. Kuzey Batı'daki İspanyol Galicien'de de 3 kişi yangınlar nedeniyle can verdi.

Yekililerin verdiği bilgiye göre, İspanya'nın ormanlık bölgelerinde pazar gecesi en az 150, Portekiz'de de 100 ayrı yeni yangın çıktı.

İtfaiye yetkilileri İber Yarımadası'nda yaklaşık 3 aydır devam eden kuraklık ve şiddetli rüzgarların yeni yangınları tetiklediği ve mevcut yangınların da yayılmasına yol açtığını açıkladı.