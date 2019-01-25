Postacı Baykuş Sosyal medyada ilgi topladı (video)

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YAŞAM
25.01.2019 20:18
Sosyal medyada paylaşılan bir video da puhu kuşu'nun mektup getirdiği görülüyor.
Sosyal medyada paylaşılan bir video da puhu kuşu'nun mektup getirdiği görülüyor.
Etiketler:
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Kıbrıs
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