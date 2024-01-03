  • BIST 7571.09
  • Altın 1975.298
  • Dolar 29.7745
  • Euro 32.6438
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz

Potada 90. Yıl İskele Kupası bugün başlıyor

» »
Daha önce Aralık ayında oynanması planlanan ancak ertelen “90. Yıl İskele Kupası” yılın ilk resmi basketbol müsabakası olacak
Potada 90. Yıl İskele Kupası bugün başlıyor

1934 Yılında Larnaka’da kurulan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 2024 yılına girerken 90. yılına özel birçok etkinlik planladı.

Daha önce 14-16 Aralık tarihlerinde düzenleneceği duyurulan ve ertelenen 90. Yıl İskele Kupası Basketbol turnuvası 3-5 Ocak 2024 tarihlerinde İskele’de düzenleniyor.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 90. yıl etkinlikleri çerçevesinde İskele’de kulübün 90. yılına özel bir basketbol turnuvası organize ediyor.

İskele’de 3-5 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya Büyük Erkekler düzeyinde 4 takım katılacağı açıklandı. Takımlardan ikisi ProLig kulüpleri Soyer Spor Kulübü ile Caesar Larnaka Gençler Birliği olurken, diğer iki takım da UniLig’de mücadele eden DAÜ ile GAÜ olacak.

 

4 takım katılıyor

Turnuvanın Larnaka Gençler Birliği’nin 90. Yılı anısına düzenleneceği ve isminin de “90. Yıl İskele Kupası” olacağı belirtildi.

Turnuvanın ilk maçı başlangıç atışını Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu’nun yapacağı 3 Ocak’ta saat 18:00’de Caesar Larnaka Gençlerbirliği ile GAÜ arasında oynanacak. Aynı gün saat 20’de ise turnuvanın ikinci Maçı DAÜ ile Soyer-Aksu Spor Kulübü arasında oynanacak.

 

Final 5 Aralık cuma İskele’de

İlk günkü müsabakaların mağlupları 5 Ocak Cuma günü saat 18’de 3.’lük maçı için parkede olacak. İlk günün galipleri ise “90. Yıl İskele Kupası” şampiyonluğu için 5 Ocak Cuma saat 20.00’de parkede olacak. Tüm maçlar İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak.

Turnuvanın tüm maçlarının Kuzey Kıbrıs TV’den canlı olarak yayınlanacağı ve turnuvanın ödüllerini ise Devlet ve hükümet yetkililerinin vereceği belirtildi.

90. Yıl İskele Kupası turnuvasına Basketbol Federasyonu da hakem desteği sağlıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de Hırsızlık ve Kasti Hasar Zanlısı Polisin Dur Emrine Uymamakla Tutuklandı21 Aralık 2023 Perşembe 15:01
  • İskele'de Kasten Hasar ve Darp: Alkollü Şahıs Apartman Girişinde Tartışma Yarattı16 Aralık 2023 Cumartesi 10:39
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?16 Aralık 2023 Cumartesi 10:31
  • İskele Belediyesi, Şampiyon Meleklerin Davası İçin Kararlılık Ateşi Yaktı15 Aralık 2023 Cuma 12:27
  • İskele'de Sahte Belge ve Dolandırıcılıkla 95.000 Stg Para Temin Edildi15 Aralık 2023 Cuma 11:04
  • Karpaz'da Trafik Kazası, araçlar yüz yüze çarpıştı!14 Aralık 2023 Perşembe 19:43
  • Akaryakıtta indirim! İşte yeni fiyatlar14 Aralık 2023 Perşembe 09:54
  • İskele'de sürücülerin dikkatine!13 Aralık 2023 Çarşamba 12:20
  • İskele'de İzinsiz Botoks ve Gümrüksüz İlaç Kullanırken Yakalandı09 Aralık 2023 Cumartesi 11:05
  • Gazimağusa - İskele anayolunda feci kaza: Tuğçe Direm Çelik ve Fikret Turşu hayatını kaybetti...09 Aralık 2023 Cumartesi 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti