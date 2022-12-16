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Prens Harry: “Eşim Meghan Markle basın nedeniyle düşük yaptı”

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Prens Harry, perşembe günü yayınlanan belgesel dizisi "Harry & Meghan"ın ikinci kısmı sırasında çarpıcı bir iddiada bulundu.
Prens Harry: “Eşim Meghan Markle basın nedeniyle düşük yaptı”

Sussex Dükü Prens Harry, basının hayatlarına girmesinin doğrudan bir sonucu olarak eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın düşük yaptığına inanıyor.

2018’de evlenen Prens Harry ve Meghan Markle’ın ilk çocukları Archie, 2019 yılında dünyaya gelmişti. Markle, 2020 yılında ikinci çocuğuna hamile iken düşük yapmıştı.

Çiftin avukatı Jenny Afia, Markle’ın MailOnline isimli web sitesinin yarattığı stres ve oluşturduğu haberler sebebiyle düşük yaptığını iddia etti.

2020’DE İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ’NDEN AYRILDILAR

2020 yılında Markle’ın (41) hamile olduğunu ve çift İngiltere’den ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki yeni evlerine taşınırken hissettiği baskı nedeniyle uyuyamadığını da ekledi.

Prens Harry (38) de suçlamada bulunarak, “Mail’in yaptıkları yüzünden karımın düşük yaptığına inanıyorum,” dese de olaylar arasında nedensel bir bağlantı olduğuna dair kanıt bulunmadığını “Şimdi, düşük yapmanın bundan kaynaklandığını kesinlikle biliyor muyuz? Tabii ki bilmiyoruz” diye ekledi.

Aralık 2021’de Meghan yazdığı mektubun ifşa edilmesiyle ilgili olarak Londra Yüksek Mahkemesi’nde uzun süren bir mahkemeyi kazandı. Duyuruda, “Sussex Düşesi, The Mail on Sunday’de yayınlanan ve Mail Online’da yayınlanan makaleler nedeniyle Associated Newspapers’a karşı telif hakkı ihlali nedeniyle açtığı davayı kazandı.” ifadesi yer aldı.

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