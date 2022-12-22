“Prens Harry ve Meghan Markle gerçek dünyayla başa çıkamayan iki küçük çocuk”

ABD'li eski bir politikacı, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın "gerçek dünyayla hiçbir ilgisi olmayan iki çocuk" olarak insanların karşısına çıktığını söylüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi eski sözcüsü Newt Gingrich, Sussex çiftinin yaşadıklarını anlattığı “Harry & Meghan” isimli belgesel dizisi hakkında kendi fikrini açıkladı.

Fox News’a bir makale yazan Gingrich belgeselde, “monarşinin içerisindeki biriyle evlenen Meghan’a nasıl ‘gaddarca’ davranıldığına dair kendine acıyan, sızlanan ve utandıran açıklamaları izlediğini” söyledi.

Prens Harry için de yorum yapan Gingrich, Sussex Dükü’nün konuşmalarını, “kral olmaya hazırlanan bir ağabeyden sonra ikinci olarak doğduğunu kabul edemeyen bir adamın şikayetleri” olarak değerlendirdi.

Gringrich, 2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılan çift için, “Gerçek dünyayla başa çıkamayan iki çocuğu izlediğimi hissettim” açıklamasında bulundu.

“BAŞINDAN BERİ BUNU PLANLIYOR OLABİLİRLER”

Belgesel, Harry’nin Prens William’ın “ona bağırdığı” ve Kral III. Charles’ın sürekli olarak basına hikayeler sızdırdığı iddiaları da dahil olmak üzere birçok kraliyet ifşasını da gün yüzüne çıkardı.

Gringrich ayrıca, Harry ve Meghan’ın 100 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir ücretle Netflix’le anlaşmadan önce kaydettikleri görüntü miktarına ilişkin şüphelerini paylaştı.

“Bu kadar çok kayıtları olmaları biraz şüpheli. Bu TV fantezisini uzun süredir planlayıp planlamadıklarını merak ettim.” diyen Gringrich, “Elbette bu belgesel, paraya neden ihtiyaç duyduklarını da açıklıyor. Los Angeles’ta 22 dönümlük bir arazide kalmak, yeterli güvenliği sağlamak, özel uçaklarda seyahat etmek, ‘basit hayatın’ tüm bu yönleri bir araya geliyor.” dedi.

Çiftin samimiyeti hakkında da yorum yapan Gringrich, “Diziyi izleyince Meghan’ın profesyonel bir oyuncu olduğu anlaşıldı. Röportajlarını yaptı, ara sıra gözyaşı döktü ve doğru anlarda doğru süre için durakladı.” diye ekledi.