Prens Harry ve Meghan Markle’ın popülaritesi hızla düşmeye devam ediyor

Yeni bir ankete göre, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiltere'deki popülaritesi, yayınlanan belgesellerinin ardından bir kez daha düşüşe geçti.

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılmalarından bu yana gündemden düşmeyen Sussex Dükü Prens Harry (38) ve Sussex Düşesi Meghan Markle (41), Netflix'te yayınlanan belgesellerinin ardından yine tepki topladı.

Araştırma şirketi YouGov’un 4.026 kişiyle yaptığı bir ankete göre, geçen hafta ilk üç bölüm yayınlandıktan sonra Britanyalıların yaklaşık yüzde 14’ü çift hakkında daha olumsuz bir görüşe sahip.

Katılımcıların sadece yüzde 4’ü çifti daha olumlu görürken yarısından biraz azı (yüzde 45) fikirlerinin değişmediğini söyledi.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDULAR

Çift, belgeselde Kraliçe II. Elizabeth’in mirası olarak görülen İngiliz Milletler Topluluğu’nu “İmparatorluk 2.0” olarak damgaladığı, Prens William ve ailenin diğer üyeleri hakkında kötü laflar ettiği için kıyasıya eleştirildi.

Anket, katılanların yalnızca yüzde 33’ünün Harry hakkında olumlu bir görüşe sahip olduğunu, onun hakkında olumsuz düşünenlerin oranının ise yüzde 59 olduğunu ortaya koydu.

Bu arada, Markle hakkında da halkın yalnızca yüzde 25’i olumlu bir görüşe sahipken yüzde 64’ü olumsuz görüşe sahipti.

“Harry & Meghan” belgesel dizisinin ikinci yarısı perşembe günü yayınlanacak. Prens William ve Kral III. Charles gibi aile üyelerinin tartışmalara yol açmamak için belgeseli “izlememe” kararı aldığı biliniyor.

Bunun yerine, Buckingham Sarayı'ndaki görevliler diziyi ve haberleri takip etmekle görevlendirildi. Böylece Kraliyet üyeleri tüm gelişmelerden haberdar olmaya devam edebilecek.