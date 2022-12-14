  • BIST 5.066,50
  • Altın 1082.736
  • Dolar 18.6189
  • Euro 19.8418
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Prens Harry ve Meghan Markle’ın popülaritesi hızla düşmeye devam ediyor

»
Yeni bir ankete göre, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiltere'deki popülaritesi, yayınlanan belgesellerinin ardından bir kez daha düşüşe geçti.
Prens Harry ve Meghan Markle’ın popülaritesi hızla düşmeye devam ediyor

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılmalarından bu yana gündemden düşmeyen Sussex Dükü Prens Harry (38) ve Sussex Düşesi Meghan Markle (41), Netflix'te yayınlanan belgesellerinin ardından yine tepki topladı.

Araştırma şirketi YouGov’un 4.026 kişiyle yaptığı bir ankete göre, geçen hafta ilk üç bölüm yayınlandıktan sonra Britanyalıların yaklaşık yüzde 14’ü çift hakkında daha olumsuz bir görüşe sahip.

Katılımcıların sadece yüzde 4’ü çifti daha olumlu görürken yarısından biraz azı (yüzde 45) fikirlerinin değişmediğini söyledi.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDULAR

Çift, belgeselde Kraliçe II. Elizabeth’in mirası olarak görülen İngiliz Milletler Topluluğu’nu “İmparatorluk 2.0” olarak damgaladığı, Prens William ve ailenin diğer üyeleri hakkında kötü laflar ettiği için kıyasıya eleştirildi.

Anket, katılanların yalnızca yüzde 33’ünün Harry hakkında olumlu bir görüşe sahip olduğunu, onun hakkında olumsuz düşünenlerin oranının ise yüzde 59 olduğunu ortaya koydu.

Bu arada, Markle hakkında da halkın yalnızca yüzde 25’i olumlu bir görüşe sahipken yüzde 64’ü olumsuz görüşe sahipti.

“Harry & Meghan” belgesel dizisinin ikinci yarısı perşembe günü yayınlanacak. Prens William ve Kral III. Charles gibi aile üyelerinin tartışmalara yol açmamak için belgeseli “izlememe” kararı aldığı biliniyor.

Bunun yerine, Buckingham Sarayı'ndaki görevliler diziyi ve haberleri takip etmekle görevlendirildi. Böylece Kraliyet üyeleri tüm gelişmelerden haberdar olmaya devam edebilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brad Pitt, Fransız medya grubu ile anlaştı10 Aralık 2022 Cumartesi 23:52
  • Ünlü şarkıcı Harry Styles’ı şoke eden olay… Ekipmanlarını taşıyan minibüs kaçırıldı10 Aralık 2022 Cumartesi 18:22
  • Recep İvedik 7’deki ekonomi eleştirisi iktidar yandaşlarını kızdırdı10 Aralık 2022 Cumartesi 18:00
  • Prens Harry ve Meghan umduğunu bulamadı: Netflix dizisinde yakınları yer almıyor08 Aralık 2022 Perşembe 23:40
  • Hastalığı ilerleyen Bruce Willis’in durumu kötüye gidiyor08 Aralık 2022 Perşembe 20:39
  • İklim aktivistlerinden La Scala Operası’na boyalı saldırı08 Aralık 2022 Perşembe 12:20
  • Melih Kalkan hayatını kaybetti!07 Aralık 2022 Çarşamba 21:29
  • Reşat Nuri Güntekin’in vefatının üzerinden 66 yıl geçti07 Aralık 2022 Çarşamba 10:40
  • George Clooney’den sosyal medya çağında yıldız olmanın formülü07 Aralık 2022 Çarşamba 00:31
  • Margot Robbie’den samimi itiraf: “Brad Pitt’i öpmek için elime geçen fırsatı kullandım”06 Aralık 2022 Salı 21:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti