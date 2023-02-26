Prens Harry’nin ifşa ettiği kadın depremzedelere yardım kampanyası başlattı

Genç oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra olaylı bir şekilde İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry’nin kısa bir süre önce yayınlanan kitabı Spare büyük sansasyon yaratmıştı.

Kitapta Harry, ilk kez bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği anları da anlatmış ve daha sonra bu kadının kimliği ifşa olmuştu. Harry kitabında, kraliyet ailesi için çalışan Sasha Walpole isimli bir kadınla bir bar yakınındaki tarlada cinsel ilişkiye girmiş ve ilişkinin detaylarını paylaşmıştı.

Genç kadın, pelüş oyuncağı açık artırmaya çıkardı. 7 gün boyunca açık artırmada olacak pelüş oyuncağa şu ana kadar 1500 İngiliz poundu (yaklaşık 35 bin TL) verildi.

Daha sonra yaşadıklarını İngiliz medyasına anlatan ve şu anda 40 yaşında olan Wiltshirelı Walpole bugün İngiliz Mail on Sunday gazetesine konuştu. Walpole, Prens Harry’nin kendisine doğum günü hediyesi olarak verdiği pelüş bir oyuncağı açık artırma usulüyle satmaya ve elde edilecek geliri bağışlamaya karar verdiğini açıkladı.

Walpole, “Deprem benimle ilgili haberler çıktıktan sonra meydana geldi ve deprem benim kim olduğumdan ya da kimin Prens ile cinsel ilişkiye girip girmediğinden çok daha önemli” dedi. Walpole, “Kraliyet ailesinden gelen bu hediyenin insanlara yardım edeceğini düşünüyorum. 20 yıldır çatı katında duruyordu ve umarım bu pelüş oyuncak iyilik getirir” dedi.

PANAYIRDA KAZANIP HEDİYE ETMİŞ

Walpole, “Bu pelüş oyuncağı bana bir arkadaşımın verdiğini söylüyorum” diyerek Harry’i halen bir arkadaşı olarak gördüğünü söyledi. Walpole, Harry’nin bir panayırda Muppet Show isimli televizyon programındaki Missy Piggy’nin pelüş oyuncağını kazandığını ve daha sonra bir notla verdiğini de dile getirdi. Walpole, notun ise satışta olmayacağını söyledi.

İnternet üzerinden açık artırma usulüyle satılacak pelüş oyuncaktan elde edilecek gelir İngiltere Afetle Mücadele Komitesi’ne bağışlanacak.