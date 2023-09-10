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Prof. Dr. Vamık Volkan okuyucularla buluşuyor

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Prof. Dr. Vamık Volkan okuyucularla buluşuyor
Prof. Dr. Vamık Volkan okuyucularla buluşuyor

'Girne Arkın Group Fest 23' kitap tanıtım ve söyleşi organizasyonu ile dünyaca ünlü ve birden fazla Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş olan Psikiyatri Profesörü Vamık Cemal Volkan'ı ağırlıyor. Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Vamık C. Volkan 'İç Dünyamıza Bakış' isimli kitabı ile kitapseverlerle buluşuyor. Söyleşi, 12 Eylül Salı günü saat: 19:30'da, Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğin moderatörlüğünü ise Kıbrıslı Türk Yazarlar Birliği Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Öznur gerçekleştirecek.

 

Prof. Dr. Vamık Volkan kimdir?

 

Vamık C. Volkan Kıbrıs doğumludur. 1956 yılın da Ankara Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. ABD'ye giderek 45 yıl Virginia Üniversitesinde psikiyatri hocalığı yapmış 18 yılda bu üniversitenin hastanesinde başhekimlik yapmıştır. 2002 yılında emekliye ayrıldıktan sonra yılın 4 ayını Kıbrıs'taki evinde geçirmektedir. Prof. Volkan Tel Aviv Yitzak Rabin Merkezinin ilk konuk bilim adamıdır. Boston Hukuk fakültesinin de aynı şekilde konuk profesörüdür. Ege, Cerrahpaşa, Ankara Üniversitelerinde konuk misafir hocalık yapmıştır. Viyana Dünya Psikiyatri Birliği tarafından Sigmund Freud ödülüne layık görülmüştür. Vamık C. Volkan 50'nin üzerinde yayımlanmış ve bir çok dile çevrilmiş eserleri ve 500'e yakın bilimsel makalesi bulunmaktadır. Vamık C. Volkan travmatize olmuş toplumlara da yardım etmiştir. ABD eski Cumhurbaşkanı Jimmy Carter'in yönetimindeki dünya işlerinde barışçıl yol arayan Müzakere Ağın'da 10 yıldan fazla üyelik yapmışt ır. Bu çalışmaları nedeni ile 27 ülkeden gelen destek mektupları sayesinde 4 kez Nobel Barış ödülüne aday gösterilmiştir. 2016 yılında Nobel'den sonra en saygın ödül olan psikanaliz alanında Mary Sigorrni ödülüne layık görülmüştür.

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