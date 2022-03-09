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Purnara Mülteci Kampında Kalan Kimsesiz Çocuklar Ayaklanıp Ara Bölgeye Girdi

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Purnara Mülteci Kampında Kalan Kimsesiz Çocuklar Ayaklanıp Ara Bölgeye Girdi
Purnara Mülteci Kampında Kalan Kimsesiz Çocuklar Ayaklanıp Ara Bölgeye Girdi

Purnara’daki mülteci kampında kalan ve çoğu Kongolu olan yaklaşık 65 kimsesiz çocuğun dün yeniden ayaklandığı ve kampın çeşitli yerlerinden kaçarak Kokkinotrimithiya-Astromerit yolunu kapadıkları bildirildi.

Rum polisinin, kamptan ayrılıp başka yerlere nakledilmeleri gereken fakat halen kampta tutulmalarını protesto etmek amacıyla yol kapatan kimsesiz çocukları dağıtmak için müdahalede bulunduğunu, fakat çocukların kampa geri dönmek yerine ara bölgeye girdiklerini yazan Fileleftheros gazetesi, çocukların kampta 30 gün kalıp, akabinde ise ya koruyucu aile bulmaları, ya da başka yerlere nakledilmeleri gerektiğini kaydetti.

Ancak ne koruyucu aile bulunduğunu, ne de çocukların aşırı kalabalık olmasından ötürü “Hope for Children” örgütü tarafından misafir edilebildiğini yazan gazete, bunun sonucunda çocukların uzun süre kampta kapalı kaldıklarını kaydetti.

Çocukların yolu kapatması üzerine polisin duruma müdahale ettiğini ve çoğunluğu Kongolu olan kimsesiz çocukların kampa geri dönmek yerine ara bölgeye girdiğini bildiren gazete, UNFICYP’ten, kampa geri dönmeleri için çocukları ara bölgeden çıkarmasının istendiğini, ancak farklı bölgelere dağılmaları ve tespit edilmeleri zor olmalarından ötürü, bunun dün gece geç saatlere kadar mümkün olmadığına işaret etti.

Gazete Güney Kıbrıs’ta halen, gerek “Hope for Children” örgütünün gözetiminde bulunan, gerek de koruyucu ailelere verilen 600’den fazla kimsesiz çocuk bulunduğunu ekledi.

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