  • BIST 7725.86
  • Altın 1913.569
  • Dolar 29.0897
  • Euro 31.9477
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor

Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ileride de karşı çıkacaklarını söyledi

» »
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya alınmasının 15 yıl sonra da kabul edilemez olacağını ve Ukrayna ile ilgili hedeflerden vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ileride de karşı çıkacaklarını söyledi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Savunma Bakanlığı genişletilmiş üst düzey yetkililer toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve askeri yetkililer katıldı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Batı'nın Rusya'ya yönelik "hibrit" savaş sürdürdüğünü ve Ukrayna'ya askeri destek sağladığını belirterek, "Son zamanlarda NATO'nun faaliyetleri arttı. ABD'den sınırlarımızın yakınlarımıza uçaklar dahil ciddi güçler sevk edildi. NATO'nun askeri birlik sayısı Doğu ve Orta Avrupa'da arttı. Finlandiya NATO'ya alındı ve İsveç'in de alınması planlanıyor. Bu, ittifakın sınırlarımıza yakınlaşması anlamına geliyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna ile ilgili hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Putin, "Batı, Rusya'yı durdurma stratejisinden ve Ukrayna'daki saldırgan hedeflerinden vazgeçmiyor. Biz de özel askeri operasyon ile hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Düşman, efendilerine karşı saldırılarının bazı sonuçlarını göstermeye çalışarak ciddi kayıplar veriyor ve büyük ölçüde rezervlerini harcadı." diye konuştu.

Putin, Batı'nın Ukrayna'yı NATO'ya çekmeyi hedeflediğini söyleyerek, "Bunu bana her zaman söylüyorlar, 'Şimdi neden korkuyorsun, onları şimdi (NATO'ya) almayacağız.' Ben ise şu cevabı veriyorum, 'Bu şimdi, ya yarın ne olacak?' Bu, Rus devletinin tarihi beklentileri ve stratejik çıkarları açısından 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bile kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'yı kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ifade eden Putin, Batı ile Ukrayna konusunda ancak Rus çıkarları doğrultusunda anlaşmaya hazır olduğunu belirtti.

"Avrupa ülkeleriyle savaşmayı planlamıyoruz"

Putin, ABD'nin Avrupa ülkelerini Ukrayna'daki savaşa dahil ederek Rusya'nın Avrupa ülkeleri ile arasını bozduğunu belirten Putin, "Şimdi onlar (Amerikalılar) mali sorumluluğun ve ödemelerin yükünü Avrupa'ya yüklüyorlar. Avrupa'daki zayıf irade ve omurgasız siyasetçiler ise buna karşı koyamıyor. ABD, Avrupa Kıtası üzerindeki sahiplik statüsünü kaybetmemek için Rus tehdidinden bahsediyor. Rusya'nın Avrupa'ya yakınlaşmasından çok rahatsız oldular." dedi.

Putin, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle savaşmayı planlamadığını söyledi.

"Rus ordusunu modern silahlarla donatmaya devam edeceğiz"

Ukrayna'daki savaşın Rus ordusunda bazı sorunları ortaya çıkardığını dile getiren Putin, bunların çözülmesi gerektiğini, yüksek hassasiyetli füzeleri ile insansız hava araçlarının (İHA) üretim kapasitesinin arttırılmasını ve hava savunma sistemlerinin yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Putin, Rusya'nın nükleer üçleme potansiyelinin rolünün arttığını ve yıl başına kadar 15 adet nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" ve hipersonik "Avangard" füzesinin devreye gireceğini söyledi.

Rus ordusunu modern silahlarla donatmaya devam edeceklerini söyleyen Putin, Ukrayna'da savaşan Rus birliklerinin ihtiyaçlarının karşılanması önemini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırgızistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi13 Aralık 2023 Çarşamba 13:43
  • Airbus'a göre Çin, 2042'de "dünyanın en büyük sivil havacılık pazarı" haline gelecek13 Aralık 2023 Çarşamba 13:42
  • Rusya'da cezaevindeki muhalif lider Navalny'den altı gündür haber alınamıyor12 Aralık 2023 Salı 20:39
  • Beyrut Uluslararası Havalimanı'nı su bastı12 Aralık 2023 Salı 15:05
  • Putin adaylığını seçim komisyonuna bildirdi11 Aralık 2023 Pazartesi 21:10
  • Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füze saldırısı11 Aralık 2023 Pazartesi 18:07
  • Başka seçenek yok': Rusya lideri Putin başkanlığa yeniden aday oldu08 Aralık 2023 Cuma 20:09
  • Rusya: NATO ile 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilecek doğrudan çatışma tehdidi var08 Aralık 2023 Cuma 14:01
  • Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yeşil bölge roketlerle hedef alındı08 Aralık 2023 Cuma 13:02
  • Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi 7 Şubat'ta yapılacak07 Aralık 2023 Perşembe 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti