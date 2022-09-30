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Putin’den dünyayı kızdıracak hamle: Kararnameyi İmzaladı

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Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı
Putin’den dünyayı kızdıracak hamle: Kararnameyi İmzaladı

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlendi.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan “Rusya'ya bağlanma” kararı çıktı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cuma günü yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni düzenleneceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kapsamlı bir konuşma yapacağını açıkladı.

Referandumun düzenlenmesine Avrupa Birliğinin (AB) tepkisi sert geldi. Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren sekizinci yaptırım paketi teklif edildi.

KARARNAMEYİ İZLADI

Yaşanan bu gelişmenin ardından Putin’den ABD ve Avrupa’yı kızdıracak yeni bir hamle geldi. Putin, Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.

Putin tarafından imzalanan kararnamelerle Rusya, Ukrayna'daki Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıdı.

Rusya, Donetsk ve Lugansk’taki ayrılıkçı yönetimlerin sözde bağımsızlıklarını 21 Şubat'ta tanımıştı.

ERDOĞAN PUTİN’LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya'dan da Ukrayna'daki bazı bölgelerin Rusya'ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetmişti.

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