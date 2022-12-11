Recep İvedik 7 filminde Murat Dalkılıç sürprizi

Şahan Gökbakar, Recep İvedik serisinin 7’nci filminde hayat pahalılığından rant projelerine kadar her konuda eleştiride bulunuyor.

Recep, 50 liralık elektrik faturası 900 liraya çıkınca çıldırıyor. “400 lira gelirim var, 900 lira faturayı nasıl ödeyeyim. Bundan sonra ampul yakının Allah belasını versin” diyor.

Şahan Gökbakar’a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi’nin eşlik ettiği filmde sürpriz bir isim daha yer alıyor. O isim şarkıcı Murat Dalkılıç.

Filmin kamera arkasından görüntüleri de Instagram hesabından yayınlayan Dalkılıç ”Ne güzel anı oldu belli değil” dedi.

Sanatçı, 4 kişilik bir ailenin sinemaya gitmesinin en az 350 lirayı bulduğunu, bu yüzden filmini bir dijital platforma verdiğini belirtmişti.