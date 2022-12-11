Reşat Kansoy: Rakiplerim dağıldı... Sahte anket yayınlıyorlar

“Rakiplerim dağıldı.. Sahte anket yayınlıyorlar”

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, Kıbrıs Genç Tv’de yayınlanan Seçim Meydanı programına katıldı.

UBP’li rakibi Mahmut Özçınar ve CTP’li rakibi Osman Bican’ın davetli oldukları halde katılmadıkları programda Kansoy, seçim sürecinde yaşadığı ilginç bir olayı da paylaştı.

“Rakiplerim hallaç pamuğu gibi dağılmış durumdalar. Bunu nereden anlıyorum biliyor musunuz; çünkü sahte anketler yayınlamaya başladılar. Kendileri excel de tablo hazırlıyorlar ilçe örgütünün printerinde çıkarıp sosyal medya hesaplarında Reşat Kansoy seçimi kaybetti diye yorum yapıyorlar. Ankette anket şirketinin adı imzası yok. Anketin yapıldığı tarihte kim anket yaptı diye tarıyoruz bir anket var ama benim adım sorulmuyor. Ama bana bir rakam yazmışlar. Ama Pazar gün geldiğinde benim adım devletin oy pusulasında olacak, varın düşünün o zaman ne çıkacak” diyerek seçimi kazanacağını söyledi.

Reşat Kansoy, programda projelerini anlattı, hayali projelerle değil, makul ve Güzelyurt’un gelişimine değer katacak projelerle yola çıktıklarını söyledi.

Güzelyurt’un en önemli sorunlarının göç ve yeni iş sahaları yatacak yatırımlar yapılmaması olduğuna dikkat çeken Kansoy, yeni yerel yönetim vizyonunda bunun değişeceğini kaydetti.

“Çeyrek asırlık yönetim artık hizmet edemez”

Mevcut çeyrek asırlık yönetimin artık Güzelyurt’a hizmet edemeyecek noktaya geldiğini söyleyen Reşat Kansoy, şöyle konuştu:

“Bölgemizde öncelikli sorunumuz göçtür. Yerel yönetim göçü durdurmak için bir adım atmamıştır maalesef, bizim ortaya koyacağımız yeni vizyon ile yeni iş sahaları ortaya çıkacak. Böylelikle istihdam sorunu çözülecek. Toplu konut projeleri ile göçün önüne geçilecek. Ve yeni vizyonumuzda ortaya koyacağımız projeler ile artık Güzelyurt turist ve öğrenciyle barışık hale gelecek. Böylelikle esnafımız da para kazanmaya başlayacak. Yeni projelerde sadece turistler değil, Lefkoşalı, Mağusalı, Karpazlı yani ülkede yaşayan herkes tarihi ve doğasıyla yeni Güzelyurt’u keşfetmek için buraya gelecek” dedi.

Kansoy, her projeyi en ince detayına kadar konunun uzmanları ile çalıştıklarını, belediyenin gelirlerini artıracak yöntemlerin yanı sıra hem Ankara hem de Brüksel çıkışlı kaynaklara erişerek bölgeyi kalkındıracaklarını vurguladı.

“Biz hayal satmıyoruz”

Mevcut belediye yönetiminin bölgedeki iki değerli üniversiteyle hiçbir ortak proje yapamadığını, kurumlar arasında sağlıklı iletişim dahi olmadığını ifade eden Kansoy, Güzelyurt’un değerleriyle de mevcut yönetimin bir bağı olmadığını dile getirdi. Kansoy, konuyla ilgili bir de örnek verdi:

“Güzelyurt adanın en uzun körfezine sahiptir. Sayın Mahmut Özçınar 2010-2014 yollarında Güzelyurt’a denizi getireceğini söyledi. O zaman da dedik ki; “aman sakın getirme çünkü hangi işe el atıyorsan yarım yamalak oluyor, denizi de getirirsen Allah korusun sular altında kalabiliriz.” Biz seçmene makul olanı söylüyoruz. Biz denizi filan getirmiyoruz. Biz sizi hatta sadece sizi değil tüm Kıbrıs’ı Yayla denizine ulaştırmak için alt ve üst yapı çalışmaları yapmak istiyoruz. 25 Aralık’ta göreve gelirsek size denizi getirmeyeceğiz, sizi denize götüreceğiz. Çünkü biz hayal satmıyoruz.”