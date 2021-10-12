REZALET! Dipkarpaz'a yakışmayan görüntüler... 4 aydır bu pislik kaldırılmadı!

İşte sanatçı Yıltan Taşçı'nn paylaşımı;
REZALET ISRARLA DEVAM EDİYOR
Apostolos Andreas Manastırı'nın önündeki pisliği yansıtan bu fotoğrafı bugün ( 12 Ekim 2021 Salı ) çektim.
28 Eylül’de çekip 1 Ekim’de sayfamda paylaştığım benzer fotoğraf için “REZALET” başlığıyla şunları yazmıştım :
“Aynı açıdan bu fotoğrafın benzerini geçtiğimiz mayıs ayında da çekmiştim ve sayfamda paylaşıp Dipkarpaz Belediyesi'ni göreve çağırmıştım. Aradan dört ay geçti; bu pislik oradan kaldırılmadı.”
Sözün özü üç kezdir bu pisliğin görüntüsünü sayfamda ısrarla paylaşıyorum. İlgili makamlar da ısrarla hâlâ temizlemiyorlar. Bir ülke bu kadar sahipsiz olabilir mi ? Olabilirmiş demek ki…
Yazıklar olsun!!
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