“Romeo ve Juliet-Bir Evlilik Zehirlenmesi” yeniden sahnede

Çekirdek Kadro’nun sahnelediği Juliet ve Romeo-Bir Evlilik Zehirlenmesi adlı tiyatro oyunu 2022-2023 tiyatro sezonuna yoğun ilgi ve istek üzerine devam ediyor.

İlk kez 2022’nin Şubat ayında sahnelenen oyun bir çok kez seyirci ile buluşmuş ve büyük beğeni toplamıştı.

Yaz döneminin ardından ara verilen oyun geçtiğimiz Cumartesi gecesi Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezinde (Eski Mısırlızade Sineması) sahnelendi ve bir kez daha büyük beğeni topladı.

Eprahim Kishon;’un aynı adlı eserinde sahneye uyarlanan ve Osman Ateş’in yönettiği oyun 2023 yılının Ocak ayında da izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Çekirdek Kadro ekibinin sahnelediği tek perdelik oyunun yardımcı yönetmenliğini Nehir Demirel, özgün müziklerini ise Süleyman Akosman yaptı.

Oyunun künyesi…

Yazan: Ephraim KISHON

Çeviren: Hale KUNTAY

Kurgulayan / Yöneten: Osman ATEŞ

OYUNUN KADROSU

Oynayanlar

Juliet Capulet / Lukretia / Dadı

Birce Birsel ÇAĞLAR

Aysel Açelya BÜKÜLMEZ

Alina MORARU

Romeo Montague / Râhip Lorenzo

Kurtuluş ALTAYLI

Fuat ZORALİ

Ekin KARABÖCEK

Piyano: Deniz AMCAZADE

William Shakespeare

Osman ATEŞ

Yardımcı Yönetmen: Nehir DEMİREL

Proje Koordinatörü: Güneş KOZAL

Dekor / Kostüm Tasarım: Özlem Deniz YETKİLİ

Dekor / Kostüm Uygulama: Asya KAZAFANALI

Sahne Amiri: Ali MODA

Özgün Müzik: Süleyman AKOSMAN (TODDS)

Koreografi: Liliya BİROĞUL

Piyano: Deniz AMCAZADE

Işık Uygulama: Mert ALTAYLI

Fotoğraf / Afiş Tasarım: Hilton Dorbor Jallah / Cemal OSMANLILAR