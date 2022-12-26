“Romeo ve Juliet-Bir Evlilik Zehirlenmesi” yeniden sahnede

Çekirdek Kadro’nun sahnelediği Juliet ve Romeo-Bir Evlilik Zehirlenmesi adlı tiyatro oyunu 2022-2023 tiyatro sezonuna yoğun ilgi ve istek üzerine devam ediyor.
İlk kez 2022’nin Şubat ayında sahnelenen oyun bir çok kez seyirci ile buluşmuş ve büyük beğeni toplamıştı.
Yaz döneminin ardından ara verilen oyun geçtiğimiz Cumartesi gecesi Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezinde (Eski Mısırlızade Sineması) sahnelendi ve bir kez daha büyük beğeni topladı.
Eprahim Kishon;’un aynı adlı eserinde sahneye uyarlanan ve Osman Ateş’in yönettiği oyun 2023 yılının Ocak ayında da izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Çekirdek Kadro ekibinin sahnelediği tek perdelik oyunun yardımcı yönetmenliğini Nehir Demirel, özgün müziklerini ise Süleyman Akosman yaptı.
Oyunun künyesi…
Yazan: Ephraim KISHON
Çeviren: Hale KUNTAY
Kurgulayan / Yöneten: Osman ATEŞ
OYUNUN KADROSU
Oynayanlar
Juliet Capulet / Lukretia / Dadı
Birce Birsel ÇAĞLAR
Aysel Açelya BÜKÜLMEZ
Alina MORARU
Romeo Montague / Râhip Lorenzo
Kurtuluş ALTAYLI
Fuat ZORALİ
Ekin KARABÖCEK
Piyano: Deniz AMCAZADE
William Shakespeare
Osman ATEŞ
Yardımcı Yönetmen: Nehir DEMİREL
Proje Koordinatörü: Güneş KOZAL
Dekor / Kostüm Tasarım: Özlem Deniz YETKİLİ
Dekor / Kostüm Uygulama: Asya KAZAFANALI
Sahne Amiri: Ali MODA
Özgün Müzik: Süleyman AKOSMAN (TODDS)
Koreografi: Liliya BİROĞUL
Piyano: Deniz AMCAZADE
Işık Uygulama: Mert ALTAYLI
Fotoğraf / Afiş Tasarım: Hilton Dorbor Jallah / Cemal OSMANLILAR
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