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Ronaldo'nun Instagram hesabı 250 milyon takipçiye ulaşan ilk hesap oldu

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Ronaldo'nun Instagram hesabı 250 milyon takipçiye ulaşan ilk hesap oldu
Ronaldo'nun Instagram hesabı 250 milyon takipçiye ulaşan ilk hesap oldu

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Instagram'da 250 milyondan fazla takipçiye ulaşan ilk isim oldu. Ronaldo'nun en büyük rakibi Lionel Messi ise 174.5 milyonda kaldı.

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Portekizli yaşayan efsane, Instagram'da 250 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan ilk isim oldu.

Portekizli yıldızı sırasıyla şarkıcı Ariana Grande (213.9 milyon), oyuncu Dwayne Johnson (209 milyon), model Kylie Jenner (207.1) ve şarkıcı Selena Gomez (200.6) takip etti. Ronaldo'nun futbol dünyasından en yakın rakibi ise 174.5 milyon takipçisi olan Lionel Messi oldu.Juventus'tan yılda 30 milyon euro kazanan Cristiano Ronaldo'nun Instagram'dan ise yıllık gelirinin 50 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

2021 paylaşımı 7 milyondan fazla beğenildi

Portekizli yıldızın yılbaşında ailesiyle yaptığı ev partisi paylaşımı 7 milyonun üzerinde beğeni almıştı.

Ronaldo paylaşımında "2020 hiç şüphesiz kolay bir yıl olmadı. Koronavirüsten kaybettiğimiz insanlar yüzünden duyduğumuz acılara kayıtsız kalamayız ancak artık geri dönüp fark yaratabileceğimizi gösterme zamanı. Önemli olan nasıl düştüğümüz değil, ayağa kalkmalı ve yeni engellere hazır olmalıyız. Haydi 2021’i hayatlarımızda bir dönüm noktası yapalım, yeni bir başlangıç olsun. Bunu birlikte yaparsak dünyayı daha iyi bir yer haline çevirebiliriz" ifadelerini kullandı.

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