Rum AP Milletvekili: “Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün dondurulması bizim için güvenli çözüm”

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum AP milletvekili Yorgos Yeorgiu dün konuya ilişkin açıklamasında, Rum AP milletvekillerinin ve AKEL ile DİSİ parti başkanlarının bu konudaki kararlılıklarını ortaya koyduklarını dile getirdi. Tutanakların önümüzdeki hafta Strazburg’ta onaylanmasının beklendiğini belirtti.
Yeorigu, bu kararın alınmasında Türkiye’nin Suriye operasyonu sebebiyle oluşan olumsuz havanın da etkili olduğunu savundu.
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