Rum bakanlar ABD yatırımları için çağrıda bulundu

Rum Enerji, Maliye ve Bayındırlık Bakanlarının ABD’de katıldıkları forumunda ABD’nin Güney Kıbrıs’a yatırım yapması çağrısında bulundukları haber verildi.

Alithia gazetesi New York’ta Capital Link tarafından düzenlenen “Kıbrıs’a Yatırım Yapınız” adlı yatırım formunda yapılan konuşmaları aktardı.

Habere göre Rum Ticaret, Sanayi, Turizm ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, ekonomi, turizm, enerji ve denizcilik alanlarında, ABD’den yatırımları çekme yönündeki çabaların meyve vermeye başladığını belirtti.

Amerikan şirketlerinin çeşitli yatırımlar karşısında kayıtsız kalmadığını belirten Lakkotripis, Amerikan şirketlerinin Güney Kıbrıs’taki hidrokarbon çalışmaları ve kumarhane inşası gibi faaliyetlerine işaret etti.

Lakkotipis, bu nedenden dolayı Güney Kıbrıs’ın avantajlarını sunmaya geldiklerini ifade etti.

Enerji alanındaki adımlarla ilgili bir soru karşısında Lakkotripis, 3 Nisan’da Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya Enerji Bakanları düzeyinde İsrail’de East Med projesinin görüşüleceği bir toplantı yapılacağını söyledi.

Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, Güney Kıbrıs ekonomisinin bir taraftan istikrar, diğer taraftan fırsatlar sunduğunu belirtti.

Hâlihazırda ABD’den Güney Kıbrıs’a enerji, bankacılık ve turizm alanlarında son derece önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Yeorgiadis, Güney Kıbrıs’ın yatırımlar haritasında yerini aldığını, ancak bunu güçlendirmek için daha fazla tanıtım yapmaları gerektiğinden söz etti.

Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün zorluklara neden olup olmadığı sorusu karşısında, Kıbrıs sorununun süregelmesinin, ekonominin kalkınma perspektifinde küçük bir ağırlık yaptığını, ancak son yıllarda tüm bunlara rağmen, sistemli olarak çalışabileceklerini ve ülkenin refah ve kalkınması için perspektifler yaratabileceklerini kanıtladıklarını söyledi.

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis ise taşımacılık alanındaki yatırımların Güney Kıbrıs’ın sahip olabileceği bölgesel rolü öne çıkardığını kaydetti.

LAKKOTRİPİS REUTERS’E KONUŞTU... “SONDAJ İÇİN YENİ RUHSATLAR”

Öte yandan gazete bir başka haberinde Rum Enerji Bakanı Lakkotripis’in yatırım forumu kapsamında Reuters’e konuştuğunu yazdı.

Lakkotripis’in söylediklerine göre, Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinde sondajlarla ilgili daha fazla ruhsat vereceğini belirten gazete, araştırmalar ve veri analizlerinin tamamlanmasının ardından, araştırma yapılmasına yönelik daha fazla ruhsatların verileceğini kaydetti.

Habere göre Güney Kıbrıs’ın üçüncü tur ruhsat ihalesinin tamamlandığı ve kazananların ExxonMobil, ENI ve Total olduğu bilgisini veren Lakkotripis, bu şirketlerle sözleşmelerin 5 ve 6 Nisan tarihlerinde imzalanacağını söyledi.

Bu şirketlerin Güney Kıbrıs kıyıları açıklarında hangi bölümlerde sondaj yapacaklarının belli olmadığını ifade eden Lakkotripis, bu araştırmanın sonuçları belli olur olmaz, doğal olarak dördüncü, beşinci, altıncı turun olacağını belirterek, çok daha fazla ilginin olacağına dair inancını dile getirdi.