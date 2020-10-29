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Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis Karantinada

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Korona testi pozitif çıkan bir çalışma arkadaşıyla yakın temaslı olması sebebiyle dün öğleden sonra karantinaya girdi.
Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis Karantinada

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Korona testi pozitif çıkan bir çalışma arkadaşıyla yakın temaslı olması sebebiyle dün öğleden sonra karantinaya girdi.

Rum haber kaynakları, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, yakın çalışma arkadaşlarından birinin Korona testinin pozitif çıkmasından ötürü dün akşam üzerinden itibaren karantinaya girdiğini bildirdiler.

Hristodulidis’in de test yaptırdığı ve sonuçlarını beklediği belirtilen haberde, Hristodulidis’in 14 günlük karantinadan çıkmadan önce iki test daha yaptıracağının altı çizildi.

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