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Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis: İlk önce çözüm...

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Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Meclis Dışişleri Komitesi toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununun çözümünün öncelikli olması gerektiğini vurguladı.
Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis: İlk önce çözüm...

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, dün gerçekleştirilen Meclis Dışişleri Komitesi toplantısı çerçevesinde çeşitli açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Kasulidis’in, “EastMed” boru hattı ve jeopolitik önemi ile “EuroAsia İnterconnector” projesinin boyutunun ele alındığı Rum Meclisi Dışişleri Komitesi’ndeki açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdiler.

Habere göre Kasulidis, Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı, müzakere sürecinde durgunluk hakim olduğu sürece Güney Kıbrıs’ın “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki doğal gazın değerlendirilmesine ilişkin çabaların o kadar zor olacağını savundu.

Kasulidis, “Kıbrıs sorunundaki çabalar ilerledikçe, doğal gaz ile ilgili çabaların da ilerleyeceğini” söyledi.

Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece, Türkiye’nin “yasa dışı faaliyetlerinin daha fazla olacağını” iddia ederek, ilk önce Kıbrıs sorunun çözümünün, daha sonra ise Türkiye üzerinden doğal gazın taşınması konusunun ele alınması gerektiğine işaret etti.

Kasulidis, Kıbrıs sorununun açık kalmasının çok daha fazla, Türkiye’den olan “tek taraflı” eylemlere gebe kalacağını, bunun da daha büyük zorluklar yaratacağını söyledi.

Türkiye’nin, "Kıbrıs’ın kara parçasından geçmesi durumunda daha ucuz olacağı için elbette ki doğal gazın Kıbrıs’tan geçmesini ve Türkiye’ye gitmesini istediğini" savunan Kasulidis, Türkiye’nin tezlerinin ve bu konuda oluşturulan "zehirli ortamın" şu anda kontrol edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Kasulidis, Kıbrıs sorununun ilk önce çözülmesinin tercih edildiğini, "Türkiye’nin de aynı perspektife sahip olması gerektiğini" söylediklerini belirtti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu (East Mediterranean Gas Forum – EMGF) katılımıyla ilgili olarak Kasulidis, "Türkiye’nin bir buçuk yıl önce Mısır’a, İsrail’e ve hemen hemen EMGF’ye katılan tüm üyelere düşman olduğunu ve Türkiye’nin bu konuyla ilgilenmediğini" savundu.

Kasulidis, "o zaman Güney Kıbrıs’ın engel olmadığını, işlerin değiştiği şimdi ise Türkiye’nin ilgi göstermediğini" belirtti. 

Kasulidis, güneşe sahip bir ülke olarak güneş enerjisinden de faydalanılması gerektiğini, bu konudaki seçeneklerden birinin de ara bölgenin büyük bir kısmını fotovoltaiklerle doldurulması, sürekli elektrik kesintisi yaşayan Kıbrıslı Türklerin de yararlanması için, BM ile anlaşmaya varmak olduğunu söyledi.

AB’ye gaz ihracatını artırmaya yönelik AB-Mısır-İsrail anlaşması konusundaki bir soru üzerine Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın, AB-Mısır-İsrail anlaşması dışında olmadığını ifade etti.

Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın üyesi olduğu AB’den söz ettiklerini de belirtti.

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