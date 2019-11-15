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Rum Genel Sağlık Sistemine kayıtlı ilk Kıbrıslı Türk Doktor Okan Dağlı

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Rum Genel Sağlık Sisteminden yararlanamayan Kıbrıslı Türkler konusu Rum basınında...
Rum Genel Sağlık Sistemine kayıtlı ilk Kıbrıslı Türk Doktor Okan Dağlı

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Genel Sağlık Sistemi’ne (GESİ) üye olan ilk Kıbrıslı Türk doktorun Okan Dağlı olduğunu belirterek, Dağlı’yla gerçekleştirilen bir röportaja yer verdi.

Okan Dağlı’nın GESİ’ye kayıt olabilmek adına karma köy Pile’de bir muayenehane açtığını belirten gazete, Dağlı’nın verdiği röportajı okuyucusuna aktardı.

Dağlı röportajında özetle, hasta listesine kayıtlı 220 kişinin bulunduğunu belirterek, hastaları arasında, GESİ’ye kayıtlı olma hakkı bulunan ve özellikle Pile’de ikamet eden Kıbrıslı Türkler ile Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin de bulunduğun vurguladı.

KKTC’de ikamet eden ve Rum Sosyal Güvenlik Dairesi’nden maaş alan Kıbrıslı Türklerin GESİ’den faydalanamadıklarını ifade eden Dağlı, Dipkarpazda yaşayan Kıbrıslı Rumların ise bu haktan yararlanabildiklerine dikkat çekti.

Alithia gazetesi ise, Dağlı’nın açıklamalarının yanı sıra, geçmişte uzun yıllar “Kıbrıs Cumhuriyeti”nde çalışmış ancak GESİ’den faydalanamayan iki Kıbrıslı Türk’le gerçekleştirilen bir röportaja yer verdi.

Gazete, Asım Ebeoğlu ve Tanyol Çeribaşı isimli Kıbrıslı Türklerin uzun yıllar çalışarak Rum sosyal sigortalarından maaş alıyor olmalarına karşın KKTC’de ikamet ettikleri için GESİ’ye kayıt olamadıklarını belirtirken, her iki Kıbrıslı Türk’ün emekli maaşlarından sağlık kesintisinin ise devam ettiğini aktardı.

Haberde, Türk-Sen’in konuyu Rum mahkemelerine taşıyacağı da hatırlatıldı.

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