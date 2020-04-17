  • BIST 98.180
  • Altın 377,464
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5355
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Rum Hükümeti Sözcüsü : “Ankara’nın Doğu Akdeniz’in korsanı gibi davranmayı sürdürdüğünü” iddia etti.

» »
Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios “Ankara’nın Doğu Akdeniz’in korsanı gibi davranmayı sürdürdüğünü” iddia etti.
Rum Hükümeti Sözcüsü : “Ankara’nın Doğu Akdeniz’in korsanı gibi davranmayı sürdürdüğünü” iddia etti.

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios “Ankara’nın Doğu Akdeniz’in korsanı gibi davranmayı sürdürdüğünü” iddia etti.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye’nin, Yavuz sondaj gemisinin 20 Nisan-18 Temmuz tarihleri arasında bölgede yapacağı sondaj için yayımladığı Navtex ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin araştırma faaliyetlerinin süreceği konusundaki açıklamaları üzerine açıklama yapan Kusios “Ankara’nın, koronavirüs salgınını dahi görmezden gelerek ve devletlerin geçirdiği zor zamanlara saygı duymayarak, Doğu Akdeniz’in korsanı gibi davrandığını” ileri sürdü.

Habere göre, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamada bulunan Kusios “bu politikanın, tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olduğu ve tüm devletlerin çabasının ise vatandaşlarının sağlığını ve güvenliğini korumak olduğu bir dönemde, yalnızca devam etmekle kalmayıp, daha da tırmandığını” iddia etti.

Türkiye’nin ileri sürülen kışkırtıcı tutumunu büyük bir endişeyle takip etmekte olduklarını dile getiren Kusios, gerekli tüm önlemleri aldıklarını, Türkiye’nin faaliyetlerini kınadıklarını aynı zamanda uluslararası hukuk ile ülkenin egemenlik haklarına dayanan politikalarını istikrarlı bir şekilde sürdürdüklerini ve herkesin de buna saygı duyması gerektiğini iddialarına ekledi.

Fileleftheros’un haberine göre ise Kusios açıklamasında ayrıca, “Doğu Akdeniz’deki gergin durumu daha da ağırlaştıran bir politikaya şahit olmakta olduklarını” öne sürdü.

AİHM’DEN 3 AY ERTELEME

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Hükümetinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM), kapalı bölge Maraş’ta bulunan bir mülkle ilgili davada gözlemlerini sunması konusunda 3 aylık bir erteleme istediğini ve AİHM’nin de bu 3 aylık uzatmayı verdiğini yazdı.

Bunun Türkiye aleyhindeki “K.V Mediterranean Tours Limited” davası olduğunu kaydeden gazete, Ankara’nın geçtiğimiz Ocak ayında bu davayla ilgili tek taraflı bir açıklama yayınladığını, başvuru sahiplerinin tarafının ise bunu kabul etmediğini anımsattı.

Mahkemenin daha sonra ilgili taraf olarak Rum Yönetimini dava konusundaki gözlemlerini 3 Nisan tarihine kadar sunmaya çağırdığını anımsatan gazete, edindiği bilgilere dayanarak, AİHM’in, Rum tarafının Covid-19’un yayılması dolayısıyla mahkemeler tarafından alınan olağanüstü önlemler temelinde yaptığı başvurunun ardından, Rum kesimine 3 Temmuz 2020 tarihine kadar 3 aylık bir uzatma verdiğini ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta 13 Günlük Uçuş Yasağı Daha17 Nisan 2020 Cuma 12:44
  • Güney Kıbrıs’ta Vakalardaki Düşüş İstikrarlı Hale Geliyor17 Nisan 2020 Cuma 11:51
  • Güney’de ekonomik krize çare arayışları yatırım karşılığı 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığı satılacak16 Nisan 2020 Perşembe 18:22
  • Güney’de Huzurevlerinde Gerekli Önlemler Yok16 Nisan 2020 Perşembe 11:51
  • Rum Bakanlar Kurulu Kısıtlamaların 2021 Sonuna Kadar Devamı Kararı Aldı16 Nisan 2020 Perşembe 11:46
  • Güney Kıbrıs’ta Vaka Sayısı 715’e Ulaştı16 Nisan 2020 Perşembe 11:44
  • Yeşil Hat Tüzüğü Gerekçesiyle “Pandemiyi Siyasileştirme” İddiası15 Nisan 2020 Çarşamba 12:13
  • KKTC’de Yaşayan Rum Ve Maronitlere Yardımlar Normal Şekilde Ulaşıyor15 Nisan 2020 Çarşamba 12:01
  • Pandemide “Korkunç Boyut”…15 Nisan 2020 Çarşamba 10:56
  • Koronavirüsün Ekonomiye Etkisi14 Nisan 2020 Salı 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti