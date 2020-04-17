Rum Hükümeti Sözcüsü : “Ankara’nın Doğu Akdeniz’in korsanı gibi davranmayı sürdürdüğünü” iddia etti.

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios “Ankara’nın Doğu Akdeniz’in korsanı gibi davranmayı sürdürdüğünü” iddia etti.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye’nin, Yavuz sondaj gemisinin 20 Nisan-18 Temmuz tarihleri arasında bölgede yapacağı sondaj için yayımladığı Navtex ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin araştırma faaliyetlerinin süreceği konusundaki açıklamaları üzerine açıklama yapan Kusios “Ankara’nın, koronavirüs salgınını dahi görmezden gelerek ve devletlerin geçirdiği zor zamanlara saygı duymayarak, Doğu Akdeniz’in korsanı gibi davrandığını” ileri sürdü.

Habere göre, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamada bulunan Kusios “bu politikanın, tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olduğu ve tüm devletlerin çabasının ise vatandaşlarının sağlığını ve güvenliğini korumak olduğu bir dönemde, yalnızca devam etmekle kalmayıp, daha da tırmandığını” iddia etti.

Türkiye’nin ileri sürülen kışkırtıcı tutumunu büyük bir endişeyle takip etmekte olduklarını dile getiren Kusios, gerekli tüm önlemleri aldıklarını, Türkiye’nin faaliyetlerini kınadıklarını aynı zamanda uluslararası hukuk ile ülkenin egemenlik haklarına dayanan politikalarını istikrarlı bir şekilde sürdürdüklerini ve herkesin de buna saygı duyması gerektiğini iddialarına ekledi.

Fileleftheros’un haberine göre ise Kusios açıklamasında ayrıca, “Doğu Akdeniz’deki gergin durumu daha da ağırlaştıran bir politikaya şahit olmakta olduklarını” öne sürdü.

AİHM’DEN 3 AY ERTELEME

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Hükümetinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM), kapalı bölge Maraş’ta bulunan bir mülkle ilgili davada gözlemlerini sunması konusunda 3 aylık bir erteleme istediğini ve AİHM’nin de bu 3 aylık uzatmayı verdiğini yazdı.

Bunun Türkiye aleyhindeki “K.V Mediterranean Tours Limited” davası olduğunu kaydeden gazete, Ankara’nın geçtiğimiz Ocak ayında bu davayla ilgili tek taraflı bir açıklama yayınladığını, başvuru sahiplerinin tarafının ise bunu kabul etmediğini anımsattı.

Mahkemenin daha sonra ilgili taraf olarak Rum Yönetimini dava konusundaki gözlemlerini 3 Nisan tarihine kadar sunmaya çağırdığını anımsatan gazete, edindiği bilgilere dayanarak, AİHM’in, Rum tarafının Covid-19’un yayılması dolayısıyla mahkemeler tarafından alınan olağanüstü önlemler temelinde yaptığı başvurunun ardından, Rum kesimine 3 Temmuz 2020 tarihine kadar 3 aylık bir uzatma verdiğini ekledi.