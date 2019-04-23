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Rum Meclis Heyeti Mısır’da temaslarda bulundu

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Mısır’da bulunan Rum Meclis heyetinin, dün, Mısır devlet yetkililerle Güney Kıbrıs ile Mısır arasında yatırım konularını görüştüğü haber verildi.
Rum Meclis Heyeti Mısır’da temaslarda bulundu

Haravgi, Dimitris Şilluris, Yorgos Lukaidis, Andreas Kiprianu, Hristiana Erotokritu, Kostis Efstathiu ve Rum Yatırım Ajansı (CIPA) Başkanı Mihalis Mihail’den oluşan heyetin, Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah Al Sisi ve Başbakan Mustafa Madbouly, Dışişleri, Petrol, Yatırım Bakanları ve Mısır Meclisi Dış Konular ve Mısır-G.Kıbrıs Dostluk Grubu Başkanı Karim Darwiş ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre Mihalis Mihail Güney Kıbrıs’ın Mısır’dan Avrupa’ya yatırım köprüsü olabileceğini, Rumların da Mısır’a yatırım yapmaya talip olduğunu söyledi.

Mısır’ın kısa süre önce yatırımları kolaylaştırmak maksadıyla bir yatırım yasası geçirdiğini hatırlatan Mihail, Mısır’dan Güney Kıbrıs’a yapılan en büyük yatırımın Ay. Napa Marinası olduğunu, Güney Kıbrıs’ın Mısır’a hellim ve medikal ürünler ihraç ettiğini söyledi.

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